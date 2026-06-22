Jorge Martín y su toque de atención a Aprilia: "Si algún día me pasa, espero que den la cara por mí como por Bezzecchi"

Jorge Martín provocó, dos semanas atrás, un accidente múltiple en la curva 1 del trazado húngaro de Balaton Park, con tan mala suerte que se llevó consigo a su compañero de box, Marco Bezzecchi. Aquello le costó una doble 'long lap' para la pasada cita en Brno (República Checa) y un tirón de orejas de Aprilia. Y es que Massimo Rivola, jefe de la fábrica de Noale, fue especialmente crítico con él. Por aquel entonces, no recibió el mismo apoyo que Marco Bezzecchi este sábado, quien fue apartado de la carrera dominical tras abofetear dos veces a un comisario de pista después de irse al suelo en la carrera al sprint.

"No estaría en desacuerdo si la sanción hubiera sido más dura. Este no es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo", dijo Rivola tras el error de Martín en Hungría.

Jorge Martín durante el fin de semana en Brno (República Checa) / MARTIN DIVISEK / EFE

Unas declaraciones muy distintas a las que ofreció tras la polémica acción del líder del mundial. "Pedimos disculpas al comisario, aceptamos la sanción y, como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte del piloto", decía el italiano, tal y como recoge 'Motorsport'. "Optamos por apelar porque pensamos que la sanción era desproporcionada respecto de la acción cometida", expresó Rivola. Una postura muy contraria a la que decidió adoptar dos semanas atrás con Martín.

Precisamente, sobre la sanción a su compañero de box se pronunció 'Martinator'. "Lo que pasó ayer, en un momento de calentón, podría pasarme a mí también. De hecho, ya lo viví en Montmeló", dijo el madrileño tal y como recoge el medio antes citado. Con eso, se refiere a cuando entró al box de Noale echo una furia y zarandeó a Paolo Bonora, director de carreras de Aprilia. Apuntaba el '89' que, de bien seguro, a 'Bezz' no volvería a sucederle algo así.

"Algo que no habíamos visto nunca"

"Si algún día me pasa, que espero que no, yo solo espero que el equipo de la cara por mí igual que lo han hecho por él", dijio el piloto madileño, quien precisamente una semana atrás fue duramente criticado por sus jefes. "Lo que vimos ayer es algo que no habíamos visto nunca, y yo espero que mi equipo salga a defenderme como lo hizo con él, porque por eso es mi equipo", sentenció.

Cabe recordar que, pese a que las aguas se habían calmado en los últimos meses, la relación entre Jorge y Aprilia llegó a ser bastante tensa un año atrás. El piloto madrileño sufrió varias lesiones en el inicio de 2025 que lo llevaron a querer romper el contrato con la fábrica al no sentirse del todo comodo a los lomos de la RS-GP. Finalmente, decidió quedarse para 2026. No lo hará, no obstante, de cara a 2027. A falta de una confirmación oficial, se unirá al proyecto de Yamaha.