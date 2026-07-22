Jorge Martín tiende puentes con Aprilia: "Creo que el objetivo de Massimo Rivola es ponerme en condiciones de ganar"

El Mundial de MotoGP 2026, tras la disputa del Gran Premio de Alemania ha alcanzado su ecuador y afronta tres semanas de parón estival antes de regresar a la actividad para disputar el tramo decisivo del campeonato. Un momento clave al que Jorge Martín llega como inesperado líder de la clasificación general de pilotos.

El madrileño, campeón del Mundo en 2024, vivió un año complicado en su paso del Pramac Ducati a Aprilia. Varias caídas y algunas tensiones dentro del equipo complicaron la temporada pero 2026 ha traído aire nuevo y el piloto ha vuelto a encontrar, poco a poco, las buenas sensaciones hasta colocarse en una posición de privilegio. "Diría que todo va bastante bien: hace seis meses, habría sido impensable estar en esta posición en la clasificación general hoy. Estoy bien físicamente, hay margen de mejora, pero estoy mejorando paso a paso. En general, puedo competir en la pista", explicó en una entrevista para la revista italiana 'Motosprint'.

Jorge Martín, concentrado en el box / Europa Press

Para el español, ver como su compañero Marco Bezzecchi conseguía ganar con la Aprilia fue un aliciente en ese camino. "Sin duda fue una buena noticia, porque saber que la moto que me esperaba era una ganadora me ayudó, y ver ganar a Marco me hizo pensar: 'Si él puede hacerlo, yo también puedo', lo que me dio la determinación y las ganas de volver", aseguró, consciente de que "todavía no he recorrido muchos kilómetros, y siento que aún estoy conociendo la moto, tanto que a veces se comporta de forma inesperada, pero es un proceso que sin duda mejorará".

Enredos de familia

Después de un 2025 tenso en el que Martín amenazó con abandonar Aprilia tras haber sufrido dos accidentes graves y de que Massimo Rivola, el CEO del equipo, se negara a permitir esa vía, las aguas parecían bajar calmadas en la casa de Noale en 2026. En el seno de la escudería se implantaron las 'Black Rules', la posibilidad de que sus dos pilotos pudieran pelear entre ellos siempre que hubiera respeto, pero todo se dinamitó en el Gran Premio de Hungría. Martín cometió un error en la salida y se llevó por delante a Bezzecchi, lo que dejó a ambos fuera de carrera y a Rivola muy enfadado.

Además, se confirmaba la llegada de Pecco Bagnaia para 2027 y la salida de Martín rumbo a Yamaha para acabar de enrarecer el ambiente. Surgieron las dudas sobre si en este contexto Aprilia daría carta blanca a sus pilotos o se decantaría por favorecer a Bezzecchi, quien continuará en el proyecto. Al respecto, Martín confía en el que todavía es su equipo y en que las cosas se harán de la manera correcta.

Martin y Bezzecchi, tras el accidente en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"El ejemplo de padre e hijo es muy apropiado, ya que a menudo un padre desea lo mejor para su hijo, incluso si este no está de acuerdo con ciertas decisiones", explicó Martín en la entrevista al respecto de su relación con Massimo Rivola. "El año pasado quise irme de Aprilia y él quería que me quedara. Hubo un pequeño desacuerdo, pero luego decidimos quedarnos juntos y las cosas han ido mejorando. Massimo tiene su propia opinión sobre el lago Balatón, y no puedo controlarla, pero lo importante es hablar y resolver el problema internamente. Ahora nos va bien, y creo que debemos estar más unidos que nunca, dado que tenemos una gran oportunidad de ganar, y si enfrentáramos, tendríamos más que perder que ganar", aseguró.

El madrileño cree que "el objetivo de Massimo (Rivola) es ponerme en posición de ganar". "En definitiva, pienso en mí mismo y creo que hará todo lo posible para que yo gane, así que estoy tranquilo al respecto. El trabajo tanto en Noale como en la pista es increíble, y estar en la lucha con Ducati es emocionante: tenemos que seguir esforzándonos", zanjó al respecto.