Jorge Martín: "Ha sido la lesión más difícil de recuperar"

Jorge Martín sigue la recuperación de su segunda lesión de pretemporada. El vigente Campeón del Mundo de MotoGP todavía no ha disputado ningún Gran Premio de 2025. El piloto de Aprilia deberá esperar a recibir la aprobación del equipo médico para reincorporarse al equipo.

Martín, mano a mano con Aprilia

Con el objetivo de unirse al equipo y conocer el funcionamiento dentro del box de Aprilia, Martín ha viajado hasta Austin para vivir el fin de semana con su nuevo equipo en la categoría reina. "La verdad que estando aquí se hace complicado no ponerse un mono y salir a pista, pero nada es lo que toca" explicó el piloto de Aprilia. "Venía con las cosas claras, no sabía hasta qué punto iba a disfrutar del fin de semana" tras ver el primer entrenamiento libre desde su box.

Trabajo en equipo

"Me los estoy tomando con otra actitud, me pongo los cascos de ingeniero e intento escuchar que dicen Marco y Savadori" explicó Martín. "Intentando aportar lo que pueda, ahora más que nada era importante estar con el equipo y entender como trabajan, tampoco he tenido tiempo de saberlo.

El posible regreso en Qatar

"Contento de estar aquí y significa también que mi vuelta está más cerca" comentó sobre su estancia en Austin. Tal y como explicó el propio Martín después del FP1 de MotoGP su regreso a la competición todavía no está confirmado para el GP de Qatar: "Está claro que estoy mejorando, para mí lento, pero más rápido de lo que los médicos me decían. Así que esto es muy positivo. Después de Austin tendré unas pruebas en Barcelona para ver hasta que punto han soldado las siete fracturas" afirmó Jorge.

A partir de las siguientes pruebas con el equipo médico se tomará una decisión sobre la incorporación de Martín a la parrilla de MotoGP. "Qatar puede ser un objetivo realista, pero no sé si una vez allí tampoco sé si podré o no aguantaré el fin de semana" añadió el 89.

La peor caída de Martín

"La verdad que esto no ha sido nada fácil. La primera caída en Malasia sí que fue muy drástica de ver digamos, pero a los ocho días ya estaba en una moto y fue relativamente rápido. La segunda fue bastante grave, aunque fue entrenando y con una supermotard, pero me hice bastante daño. Esas dos semanas posteriores fueron muy duras y me alejé bastante de todo lo que son las motos".

No es la primera vez que Jorge se enfrenta a una lesión complicada, pero sin duda el de Aprilia la clasifica como una de las peores. "Te diría que ha sido la lesión más difícil de recuperar. Sí que es verdad que en la caída de Portimao tenía todo el cuerpo roto, pero fue relativamente rápido todo. Esto está siendo más lento de lo habitual, pero nada con ganas de volver y estoy animado, con ganas de subirme a una moto que esto es muy importante" concluyó Jorge.

En la rueda de prensa celebrada en Austin, el piloto madrileño ha descartado la viabilidad del test que solicitó Aprilia para que Martín pudiera probarse antes de incorporarse a un GP.