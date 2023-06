Jorge Martín: "Ha sido una carrera difícil"

El piloto madrileño de Ducati consiguió la segunda plaza en Mugello "Al final tenía dificultades, traté de mantener distancia con los detrás", apuntó

La carrera de Jorge Martín en el GP de Italia este fin de semana fue asombrosa. El piloto de Ducati no soltó la rueda de Pecco Bagnaia hasta el final, siendo el único capaz de marcar sus tiempos tanto rato, y reclamando al final el premio del segundo lugar en el podio de Mugello.

Sin embargo, no fue fácil para el madrileño, que no sintió cómodo en algunos tramos: "Ha sido una carrera difícil. Con el neumático medio me faltaba confianza y me la jugué con el blando. Al final tenía dificultades, traté de mantener distancia con los detrás, pero me faltaba agarre. Pude llegar a la meta. Fantásticos puntos para el equipo. Tenemos ganas de la siguiente".

Además, advirtió que viene su 'mejor versión': "Me considero más fuerte en la segunda parte de la temporada. Estoy tercero, ya más consolidado todo, después de cuatro podios seguidos, por así decirlo. Esa regularidad que quizá me faltaba en el pasado está llegando".