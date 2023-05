Jorge Martín: "Ha sido bonito luchar con Marc Márquez"

El piloto del Pramac Ducati reconoció que podría haber tenido algo más de ritmo que el de Cervera y que le hubiese gustado subir al podio con él Puntos importantes para el madrileño, que consigue escalar desde la P11 a la P4 del campeonato tras cuajar un Gran Premio casi perfecto en Le Mans

El español Jorge Martín consiguió la segunda posición en el Gran Premio de Francia de MotoGP tras una pelea con su compatriota Marc Márquez que calificó de "bonita" para destacar que creía que "la necesitábamos y que iba a llegar antes o después".

Y recordó de Márquez que "ayer hizo un fallo en la salida, pero sabía que hoy él iba a salir bien, he estado estudiando sus trazadas esta mañana, mirando el vídeo, e intentaba ver dónde podía pasar, porque es complicado, pero cuando he llegado a él no había ni estudio ni nada, tienes que improvisar".

"Lo he intentado 6 o 7 veces, pero con el neumático blando delantero costaba. Ha sido una lucha bonita, limpia, en la que los dos hemos sido agresivos y los dos hemos intentado lo mejor, y al final él ha tenido el fallo, pero me hubiese gustado acabar los dos la carrera, aunque hubiese terminado tercero, creo que también se lo merecía él porque hemos hecho una gran carrera y espero tener más en el futuro", dijo Martín.

"Al final, se ha caído, así que no he acabado de ganar, pero en una pelea con un campeón como Marc aprendes, ves cómo cierra las líneas cuando le pasan y la verdad es que es increíble. Es una de las cosas que espero mejorar para el futuro", afirmó.

El bonito detalle de @88jorgemartin después de su preciosa lucha con @marcmarquez93 👏



"Me hubiese gustado estar en el podio con él" #FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/dzQqdd11RY — DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2023

"Este fin de semana me he sentido mejor que el resto, creo que sin haber tenido ese lío, con neumáticos frescos podría haber adelantado a Marc un poco antes y podría haberme ido hacia adelante, pero ha sido así", explicó Jorge Martín, quien dijo creer que "tenía algo más que Marc, podía hacerle cambios de trayectoria y él quizás estaba un poco más al límite que yo y por eso también he podido recuperar otras posiciones".

Al referirse a la pelea por el campeonato, en el que está clasificado en cuarta posición, señaló que "antes de Jerez era undécimo y ahora estoy cuarto, cerquita, pero no es algo en lo que piense, aunque obviamente es algo que está ahí".

"Tengo todo, la velocidad, la moto, un gran equipo... y si todo va como debe y acabamos carreras, podremos pelear, pero ahora mismo no lo pienso, si bien creo que al final de temporada es mi zona, ya que en la gira asiática siempre soy más competitivo y me encuentro más cómodo, y cuando voy más rodado voy cogiendo esa confianza que quizá estoy cogiendo ahora", reconoció el piloto de Ducati.