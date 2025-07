Jorge Martín seguirá en Aprilia: "Es posible reenamorarse"

El Gran Premio de la República Checa tiene el aliciente añadido del regreso del campeón, Jorge Martín, que volverá a la pista a partir de este viernes, después de superar el preceptivo reconocimiento médico en el circuito de Brno.

Han pasado tres meses de su grave caída en Qatar y también varias semanas del comunicado anunciando su intención de liberarse anticipadamente de su contrato con Aprilia. Pero al final, parece que no habrá cambio de aires. Hoy, en vísperas de un fin de semana determinante para empezar a recontruirse, ‘Martinator’ ha explicado los detalles de su decisión.

"Han sido unos meses muy difíciles para mí. Pero estoy feliz estar aquí de vuelta y de anunciar que continuaré en Aprilia en 2026", ha comenzado Jorge. "No lamento nada de lo que ha pasado en los últimos meses. He hecho lo que consideraba mejor para mi futuro", ha asegurado sobre su pulso con Aprillia.

"Nadie puede entender exactamente lo que puedes sentir cuando estás en el hospital con doce costillas rotas y sin poder dormir en una semana. Nadie puede entender lo que me pasa por la mente en ese momento. Lo que he hecho lo hice porque pensaba que era lo mejor para mi futuro, igual que ahora", ha sentenciado.

Sin rencor

'Martinator' ha ampliado su versión y ha insistido en que nunca se movió por el factor ecónomico. "Quiero explicar un poco lo que ha ocurrido; porque creo que si lo explico desde el principio será más fácil. Después de la tercera o cuarta lesión, de menos importante a más, cobrando más severidad las lesiones, empecé a tener muchas dudas. No solo sobre mi futuro, sino también sobre mí mismo, sobre diversos aspectos, así que en ese momento, es verdad que tenía que adoptar una decisión sobre mi futuro. Y esa decisión era o probar la Aprilia durante unas carreras más, o activar esta cláusula, la que todos sabemos", ha apuntado, en referencia al rendimiento en las seis primeras carreras, que su manager Albert Valera incluyó al firmar con los italianos.

"Aprilia, lo respeto, luchaba por sus derechos. Y yo tenía que luchar por lo que era mejor para mí; que era tratar de avanzar a otro proyecto. Pero luego empezamos con esta lucha. Yo querría haber continuado a lo mejor en esta pelea, pero en la vida a veces tenemos que tomar decisiones. Y ahora la decisión es quedarme aquí en Aprilia durante una temporada más. Podíamos ver a Marco (Bezzecchi) y a Aprilia, que están haciendo un trabajo fantástico. Y no soy idiota, y veo que, de manera conjunta, tenemos mucho potencial. Podemos conseguir buenos resultados y espero estar preparado para lo que llegue", ha zanjado.

El madrileño ha confirmado que "Honda era una una opción, pero no la única" y sobre su relación con Aprilia ha confesado que "hemos vivido momentos difíciles, no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Es como una relación de pareja, que a veces es una montaña rusa, pero si te gusta la otra persona trabajas para seguir juntos. Es hora de empezar a construir juntos, porque ambas partes queremos estar por el momento juntas y queremos ganar en el futuro. Creo que es posible reenamorarse", ha espetado.

Sin duda, el test de la pasada semana en Misano le ha ayudado a reconsiderar su apuesta por la RSGP25: "Me siento preparado, a nivel de condición física me siento mejor que nunca antes en mi vida. Necesito muchas horas de rodaje en la moto. Pero a nivel físico y mental he trabajado muchísimo. He aprovechado este tiempo fuera de la pista para trabajar sobre mí y considero que ahora soy mejor piloto mejor. El test fue fantástico. Trabajamos muchísimo a nivel de la posición sobre la moto, porque no pudimos hacerlo en Qatar. Creo que ahora aquí en Brno aún tenemos mucho trabajo en este sentido, pero me siento bien. Siento el potencial de la moto comparado con lo que probé en Qatar. Es muy distinto, así que enhorabuena y gracias a Marco y Aprilia por todo el trabajo y los resultados".