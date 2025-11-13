Jorge Martín, sancionado para Valencia tras volver de la lesión

El regreso de Jorge Martín al 'paddock' de MotoGP no ha sido lo dulce que se esperaba. El piloto de San Sebastián de los Reyes vuelve a la competición este fin de semana para la última cita de la temporada, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, para el que ya ha recibido el 'fit' de los médicos. Sin embargo, lo ha hecho con un hándicap: ha sido sancionado por el panel de comisarios.

La acción en pista que terminó provocándole una fractura desplazada de la clavícula derecha le ha traído también consecuencias de cara a la carrera del domingo. El madrileño perdió el control de su moto en la primera vuelta de la carrera al Sprint del GP de Japón y terminó llevándose por delante a su compañero de box, Marco Bezzecchi.

Aquello supuso un varapalo para la marca de Noale, puesto que sus dos pilotos oficiales no terminaron la carrera. En el caso de 'Bezz', se llevó un duro golpe en la pierna. En cuanto a Martín, la lesión lo ha llevado a estar apartado de las pistas durante tres Grandes Premios completos y la carrera del domingo en Japón.

Aquella acción quedó pendiente de investigación, puesto que Martín tuvo que ser evacuado a un hospital de forma inmediata tras el accidente. Este jueves, durante el 'media day' de la cita valenciana, el piloto se reunió con el panel de comisarios, capitaneado por Simon Crafar, y tras escuchar la versión del implicado, estos decidieron sancionarle con una 'double long-lap' en la carrera del domingo. Una penalización que, de no ser cumplida, quedará pendiente para la primera carrera que dispute en 2026, tal y como recoge 'Motorsport'.

El 'OK' de los médicos

Un duro varapalo para el piloto madrileño, cuyas opciones de cara el domingo quedan comprometidas al tener que realizar dos vueltas largas.Por otro lado, Martín pasó este juees 'fit' en el trazado valenciano. Después de que los médicos de la clínica Dexeus le diesen el visto bueno para viajar a Valencia, recibió el 'OK' del campeonato. Por lo tanto, Martín ya estará presente en la primera sesión de la mañana del viernes, su primera toma de contacto tras su lesión a finales de septiembre.

Una temporada para el olvido

Un nuevo episodio en una temporada para olvidar para 'Martinator'. Tras llevarse el título el pasado curso, las lesiones no han parado de acompañarle. El madrileño ha pasado por quirófano hasta en tres ocasiones. La primera, durante los test que se celebraron en Sepang, donde acabó con una doble fractura en la mano derecha (quinto metacarpiano) el pie izquierdo (tercer, cuarto y quinto metatarsiano). Justo cuando se entrenaba para el regreso en el GP de Tailandia sufrió otro serio accidente practicando ‘supermotard’. Tuvo que pasar por quirófano para tratar una lesión en su muñeca izquierda.

Al volver en el GP de Qatar, en su regreso, sufrió un accidente en carrera que le provocó un neumotórax en la parte derecha de su cuerpo y once costillas fracturadas. Eso lo llevó a perderse las siete siguientes citas. Volvió en Repúbica Checa, y en Japón, cinco citas después, volvió a la enfermería. Sin duda, un año para el olvido.