Jorge Martín, sancionado con tres posiciones en la parrilla del domingo

El Gran Premio de España de MotoGP no ha empezado de la mejor manera para Jorge Martín. El madrileño sufrió hasta tres caídas durante la jornada de viernes, una de ellas cuando ya había acabado la sesión de libres. En la practice, a menos de media hora para el final también se fue al suelo, cuando rodaba decimocuarto. Aún así, consiguió el pase directo a la Q1, al firmar la novena posición.

Después de las sesiones, el piloto de Aprilia sufrió aún un contratiempo más, esta vez desde los despachos. Los Comisarios decidieron amonestar al piloto con tres posiciones en la parrilla de salida de la carrera del domingo por pilotar innecesariamente lento y estorbar a Álex Márquez en las curvas 3 y 4 durante la Practice.

"El 24 de abril de 2026 a las 15:58:00, durante la sesión de entrenamientos del GRAN PREMIO DE ESPAÑA ESTRELLA GALICIA 0,0, se observó que circulabas lentamente en pista, lo que molestó a otro piloto, el n.º 73, en las curvas 3 y 4. Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los competidores y equipos de MotoGPTM. Por lo tanto, se trata de una infracción del artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Gran Premio de la FIM", explica el organismo rector en su comunicado.

"De acuerdo con los Protocolos de Sanciones emitidos a los equipos, esta acción se consideró un incidente de tipo MGP-SR3: conducción lenta y peligrosa durante cualquier sesión. Al tratarse de la primera infracción de la temporada, la sanción correspondiente en este caso es una penalización de 3 posiciones en la parrilla", expone el comunicado.

Jorge Martín, en Jerez / Jose Manuel Vidal / EFE

Con esta sanción, Jorge Martín necesitará buscar la mejor clasificación posible para afrontar con garantías el GP en el Circuito de Jerez.

Después de las dos primeras sesiones de este viernes, las Aprilia han demostrado que siguen siendo el rival a batir, metiendo sus cuatro motos entres los diez primeros clasificados en la Practice. Marco Bezzecchi, líder del Mundial, consiguió el tercer mejor tiempo, mientras que Ai Ogura fue quinto y su compañero en el Trackhouse, Raúl Fernández, fue sexto. El peor clasificado de los cuatro fue Martín, con la novena plaza.