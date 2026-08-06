Jorge Martín saca su lado más autocrítico: "Este año no me he sentido en ningún momento líder, he ido haciendo lo que podía"

Jorge Martín aterriza en Silverstone en condición de líder del campeonato. Pero es totalmente consciente de que la cosa podría cambiar tras la carrera del domingo y que podría salir del Gran Premio de Gran Bretaña en cualquiera de las cinco primeras plazas. El Mundial está muy apretado y, tras el parón estival, tan solo piensa en poner solución a los problemas que le han impedido ser igual de competivo en las últimas carreras como lo fue en las primeras carreras.

'Martinator' es ahora quien comanda la tabla en la general del mundial, con 208 puntos y 14 por encima de un estelar Ai Ogura. Al japonés le sigue muy de cerca Marc Márquez, quien ya se encuentra a 18 puntos del '89'. Su compañero de box, Marco Bezzecchi, está a 22 tras sumar cuatro ceros consecutivos, mientras que Fabio Di Giannantonio cierra el 'Top 5' a 24 unidades. Más lejos está Raúl Fernández, sexto a 49 puntos.

Jorge Martín, concentrado en el box de Aprilia / Europa Press

La situación no está para nada bajo control y Martín asegura que, pese a ser líder, no se siente el más fuerte. "Este año no me he sentido en ningún momento líder, yo simplemente he ido haciendo lo que podía, sacando lo máximo de cada fin de semana", comenzaba diciendo a los micrófonos de DAZN en la previa al GP.

"Al final es eso, seguir con esa mentalidad e intentar mejorarme cada finde. Ha habido carreras muy buenas, carreras que no me he encontrado tan bien. Pero lo importante es que tenemos buena información para analizar y ver cómo seguir esa dirección, y yo creo que el equipo encontrará la manera", expresaba.

Dos victorias al sprint y una en domingo

Una línea que mantuvo también ante la prensa congregada en el trazado británico, tal y como recoge 'Motorsport'. El madrileño asegura que continuará trabajando duro para seguir líder. Pero es consciente de que tiene mucho por mejorar. "Voy a trabajar para mantenerme líder hasta final del año. Tenemos información para sentirme bien con la moto, esa será la clave; encontrar la velocidad que tenía a principio de año. Eso es lo que, si lo encuentro, me permitirá pelear por el Mundial", valoraba.

Al final, ha premiado la regularidad y el no cometer errores que, el resto de rivales, sí han ido sumando. También los buenos resultados, puesto que suma dos victorias al Sprint (Estados Unidos y Francia) y otra el domingo, también en Francia, además de otros cuatro podios dominicales. Pero al final, sigue con la adaptación a la RS-GP que no pudo completar el pasado curso entre tanta lesión.

"No entiendo cómo todavía lidero el Mundial. Es verdad que hice buenas carreras al principio, y que después he ido sumando puntos. Si puedo ganar velocidad, puedo pelear por victorias; si no, estoy muy lejos. Mi rendimiento me ha llevado hasta aquí; son los demás los que tienen que pensar en qué han hecho mal", expresaba el piloto de Aprilia.

Es una realidad que el vigente campeón ya se encuentra muy cerca de cazarle. Marc Márquez ha remontado 84 puntos en cinco citas y ya solo está a 18 puntos de Jorge. De hecho, 'Martinator' le sigue considerando favorito al título. "Creo que Marc Márquez es uno de los pilotos más grandes de la historia, y sigue siendo el más fuerte y el favorito. El reto de plantarle cara ya es enorme. No sé si hay favoritos o no, pero lo importante es estar allí a final de año", sentenciaba el madrileño.