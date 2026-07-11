Jorge Martín, tras el sábado gris de Aprilia: "Hay que trabajar para estar cómodo, que ahora mismo no lo no estoy"

Jorge Martín salvó los muebles en la sprint del Gran Premio de Alemania en una jornada complicada para Aprilia. El madrileño, un hombre de sábados, no encuentro buenas sensaciones en las sesiones matinales y partía desde la octava posición en parrilla, pero pudo recuperar posiciones, encontrar mejor ritmo y acabar cuatro puntos que sumar a su cuenta particular de la clasificación general.

Con este resultado fue la tecera Aprilia, por detrás de los dos pilotos del TrackHouse, aunque ninguno de los tres tuvo opciones de acercarse a las Ducati, que coparon las tres primeras posiciones del podio. La tercera y la última ya que Marco Bezzecchi no pudo tomar parte tras el accidente que sufrió en la sesión de clasificación y que le provocó una fractura de clavícula. Como ya sucedió en Assen, las primeras palabras de Martín fueron de apoyo para su compañero. "Quiero mandar ánimos a Marco porque lleva una mala racha. Sé lo que es estar ahí y no es bueno ni para él ni para el equipo y le envío toda mi fuerza para su recuperación", comentó a los micrófonos de 'DAZN'.

Respecto a su carrera, el madrileño se mostró satisfecho con su desempeño. "Hemos dado un pasito adelante en carrera y eso es bueno. Estamos lejos de las Ducati pero, de cómo pintaba esta mañana y el ritmo que tenía, hemos avanzado. Ahora hay que dar otro pasito para mañana", explicó Martín, que había tenido una clasificación gris en la que solo pudo ser noveno.

Jorge Martín, en Alemania / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"He salido con una moto diferente a lo que he llevado todo el fin de semana y ha funcionado", reveló. "Ha sido un poco ruleta rusa pero ha sido la única manera de ver si podíamos avanzar. Vamos a ver si mañana en el warm up tengo otro plus y me permite estar más delante", deseó el madrileño.

Respecto a las diferencias con las TrackHouse, apuntó que en ese caso "estamos más parejos". "Ai (Ogura) ha tenido un pelín más a partir de la mitad de la carrera pero he estado ahí con Raúl (Fernández) en la pelea por el quinto. Está claro que salir tan atrás siempre penaliza pero mañana salgó una plaza más adelante y si hago una buena salida quizás me puedo meter ahí," analizó y añadió otra clave. "Hay que conseguir mejorar el tren delantero, que es donde estoy sufriendo más, y así creo que podré gestionar mejor los neumáticos y llegar al final de carrera con un buen ritmo".

Al límite

Martín saldrá este domingo desde la séptima posición de parrilla, dos posiciones mejor de lo clasificado, con la ausencia de Bezzecchi, que había quedado por delante (octavo) y la sanción de tres posiciones a Morbidelli, que lo retrasa de la séptima a la décima plaza. En cuanto a la salida y el cambio de posiciones que ha entrado en vigor en Alemania (la distancia entre filas pasa de 9 a 12 metros), el madrileño afirmó que no ha "notado nada", más allá de que hay más espacio entre unos y otros. "Sinceramente no me ha cambiado mucho. Es verdad que cuando estás ahí peleando con los otros pilotos tienes más espacio para soltar freno pero siempre juntos y al límite como siempre.

Noticias relacionadas

"He estado sufriendo mucho con la parte trasera de la moto pero hemos conseguido mejorar eso y ahora es a mitad de curva que se me cierra todo el rato y no consigo hacer el paso por curva que necesito y eso me está penalizando mucho. No consigo tener un pilotaje natural, estoy siempre forzando", comentó, aunque añadió una nota positiva: "siento que estamos haciendo un gran trabajo y que cuando me encuentro cómodo puedo ganar, pero claro, hay que trabajar para estar cómodo que ahora mismo no lo no estoy".