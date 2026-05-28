Jorge Martín y el rival por el título: "No sé si Bezzecchi o Márquez, pero ambos estarán hasta el final"

Jorge Martín perdió su oportunidad de asaltar el liderato del Mundial en el GP de Catalunya, que afrontó a solo 1 punto de distancia respecto a Marco Bezzecchi. Después de un fin de semana nefasto, en el que encadenó hasta cinco caídas (más otra el lunes, en los test, a gran velocidad), el piloto madrileño de Aprilia salió del Barcelona a 15 puntos de su compañero, pero llega a Italia dispuesto a recortar diferencias y recuperar las buenas sensaciones.

'Martinator' compite por primera ven en Mugello con Aprilia, ya que el año pasado no pudo hacerlo por lesión. Es una de sus mejores pistas: aquí ganó en 2018 en Moto3 y en 2023, ya en la categoría reina. El domingo intentará mejorar su palmarés en el circuito toscano, siempre que su condición física le permita rendir a su mejor nivel.

"La verdad es que estoy bien, no tengo ningún hueso roto, tengo algo de ligamentos en el tobillo y he estado toda la semana con dolor, no estoy al cien por cien, así que cuando mañana me suba a la moto será un buen momento para ver si estamos al cien por cien", ha explicado Martín en rueda de prensa en Italia, según informaciones de DAZN y el portal motorsport.

Jorge ha reconocido el miedo vivido en su accidente en el test de Montmeló: "Me dolían mucho las manos al principio y pensaba que me había roto algo. Me iban apareciendo dolores... Sobre todo el mareo cuando me caí, tenía mucho sueño... fue un poco extraño. Gracias a Dios no haberme hecho nada".

"Mugello es un buen circuito para mi, solo hay que ver mi historial, ahora hay que ver cómo nos irá con la Aprilia. Cada vez que llegamos a un circuito empezamos de cero, aunque llegue con una moto que ya conoces. En Le Mans fuimos muy rápidos y la semana siguiente ya vimos que pasó en Montmeló", ha recordado el de San Sebastián de los Reyes.

De cara al fin de semana ha explicado que "con la Aprilia confío que iremos bien, pero no se que nivel de agarre encontraremos. Habrá que empezar con lo que creemos que es mejor y a partir de ahí construir. Creo que pelear por un podio sería muy bonito para mi este fin de semana, aunque habrá mucha competencia", ha advertido.

El gran protagonista este jueves ha sido Marc Márquez, que reaparece después de su caída en Le Mans, después de pasar por quirófano el 10 de mayo: "Es muy importante para el campeonato que estén siempre los mejores en pista. Me alegro que esté ya recuperado y de vuelta tan rápido, espero que pueda hacer un buen fin de semana", ha valorado 'Martinator' sobre su rival en Ducati.

Tiene claro que Márquez va a pelear por título, aunque ahora mismo esté a 85 puntos del líder Bezzecchi: "No sé quién será el rival, eso es imposible saberlo, pero ambos van a estar hasta el final", ha sentenciado.

Por último, Jorge ha querido excusar nuevamente su comportamiento con el director deportivo de Aprilia Paolo Bonora, al que empujó al volver al box tras su caída en carrera, al ser embestido por Raúl Fernández . "Hablé con él y fue difícil, pero es una conversación que la voy a guardar para nosotros. Luego, el lunes, cuando estaba en el hospital el día siguiente, le dije que 'las personas que más queremos son las que más lo pagan cuando estamos enfadados', me entró el calentón y nada, pedí perdón en su momento y todo sigue como antes", ha resumido.

"Con Raúl no he hablado, todos los pilotos estamos aquí por lo mismo, conseguir nuestros objetivos, pelear por puntos, por podios, son carreras, estas situaciones crean diferentes opiniones, y no hay que añadir nada más", ha zanjado.