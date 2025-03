Jorge Martín revela su fecha de vuelta

La aventura de Jorge Martín con Aprilia se frenó incluso antes de empezar, con un caída en los test de pretemporada que le dejaron fuera del Mundial de MotoGP para las tres primeras carreras. Ausente en Tailandia y Argentina, también confirmó que no estará en Austin aunque espera poder estar preparado para debutar en Qatar (del 11 al 13 abril).

El madrileño habló de sus planes en una entrevista para la Gazzetta dello Sport, la primera como piloto de Aprilia. "Espero estar en Qatar, pero solo si no supone ningún riesgo. Creo que haré una visita después de Austin", explicó al medio italiano, al que atendió desde su domicilio. Una fecha que Martín apunta con precaución, consciente de que "estos son los plazos, y sería un error apresurarlos", ya que, de hacerlo, "correría el riesgo de que todo se alargara aún más".

"Comparado con los demás, estoy al menos 5.000 km por detrás. Así que necesito volver cuanto antes y familiarizarme con la moto", explicó el piloto, consciente de la ventaja que tienen el resto de rivales, con más kilómetros en sus neumáticos. Pese al contratiempo, afronta el futuro con optimismo. "Todo pasa por algo. Esto nos hará volver más fuertes que antes", comentó.

Jorge Martín sigue con su plan de rehabilitación tras su accidente en pretemporada / Instagram

Sin rencor, con optimismo

"Con Aprilia, volveré más fuerte", insistió. Al respecto de su cambio de equipo, Martín también habló sobre su salida del Pramac, cuando todo parecía hecho para dar el salto al Ducati Oficial. "Así es la vida. Hay que adaptarse y aprender. Me centré en lo que tenía que hacer: ganar el Campeonato Mundial. No le guardo rencor a nadie. Al final, me gustan los retos, y no hay mayor reto que intentar volver a ganar con una moto que nunca ha ganado el Campeonato. Así que estoy contento", comentó.

En cuanto al Mundial, del que se han disputado ya las dos primeras pruebas, Martín confesó que, aunque intentó ver las carerras por la tele, en algunos momentos tuvo que apagarla, "no por rabia, sino por tristeza. La tristeza de no estar. Y luego siempre la volvía a encender, porque sé que la vida es así".

Por otra parte, no se mostró sorprendido por el dominio que ha mostrado Marc Márquez en su estreno como piloto del Ducati oficial, sumando la victoria en las cuatro carreras disputadas hasta el momento (las dos sprint y las dos del domingo). "Que Marc ganara no era algo inesperado...", zanjó al respecto.