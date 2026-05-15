Jorge Martín relata un susto que le recordó a Luis Salom: "Caerse en esa curva es muy peligroso"

Jorge Martín no ha tenido un estreno afortunado en el GP de Catalunya. El piloto madrileño de Aprilia, segundo en la general del Mundial a un punto de su compañero y líder Marco Bezzecchi, ha saldado el día con dos caídas y obligado a pasar por la Q1 este sábado: “Serán quince minutos extra de test”, ha valorado en positivo.

“Hoy ha sido uno de esos días en los que toca remar más de lo habitual, especialmente por la tarde. Cuando he salido a pista ya lo he visto todo bastante negro. Lo he hablado con el equipo, pero teníamos poco margen para reaccionar”, ha explicado.

Sobre su susto matinal, con el asfalto frío, en la curva 12 del Circuit, ‘Martinator’ ha pedido cambios en ese punto, donde las protecciones están muy cerca del asfalto. "Es muy peligroso caerse allí. No me gusta decirlo, pero me recuerda mucho a Luis Salom, cuando me caí, pensé en él al instante. Por suerte, la moto giró y me golpeé contra el carenado, en lugar de contra el manillar o alguna otra parte. Es realmente peligroso", ha alertado.

"El accidente fue aterrador, pero estoy bien físicamente. Tengo un buen equipo de fisios y doctores en MotoGP, por la tarde estaba genial, aunque después del segundo accidente me duele un poco en otras partes. Ya veremos, pero creo que el domingo estaré cien por cien", ha señalado Martín.

Más allá del resultado, la actuación del piloto de Aprilia ha dejado imágenes de sus espectaculares plegadas, especialmente en la curva 5 de Montmeló, rozando la pista con el hombro en un grado de inclinación ‘imposible’. “Es algo natural en mí, es mi estilo”, ha dicho, restándole importancia. “Al menos nos queda la foto”, se ha consolado para cerrar un viernes nada plácido para él.

Martín confía en darle la vuelta a la situación en clasificación y carrera. “Espero que vaya mejor mañana y si no, pues tocará seguir remando, como he hecho siempre”.