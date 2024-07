Jorge Martín reivindica su papel en Ducati y asegura que va a luchar por el Mundial: "Estoy en plena forma"

Jorge Martín ha participado este fin de semana, el último del parón veraniego, en la 'Lenovo Race Of Champions'. La esperada carrera, en la que 15 pilotos de la marca compiten en el Circuito de Misano con la misma moto, la Panigale V4, que cierra la World Ducati Week. El piloto madrileño, que llegaba a este evento más desconectado que nunca de Ducati tras su no fichaje por el equipo oficial y su marcha Aprilia, quedó en novena posición muy por detrás de sus competidores para el título de MotoGP, Bagnaia, que quedó primero, y Márquez, tercero.

A pesar de perder la batalla moral con sus competidores, Martín se mostró con una actitud muy positiva y serena en la que fue un adelanto de su despedida de la marca italiana. En una entrevista al medio italiano 'GPone', el madrileño compartió sus pensamientos y reivindicó su papel en Ducati desde su fichaje por Pramac en 2021.

"Ha sido una historia hermosa con Ducati y Pramac, aún no hemos cerrado el círculo, pero creo que han sido años de desarrollo de la moto, del equipo y diría que hemos crecido juntos. Cuando llegué, Ducati no era la mejor moto, aún no había ganado un título. Pero con Pecco, Enea y también conmigo, creo que el proyecto ha crecido. Lástima que no pueda seguir adelante, pero estoy feliz de estar aquí. Tal vez no sea mi último WDW, tal vez vuelva en un futuro, pero así están las cosas ahora.”

La verdad es que el parón de verano llegó en el peor momento de la temporada para el subcampeón de MotoGP. En la última carrera disputada, el GP de Alemania, el de Pramac llegaba como líder del Mundial, pero su caída a dos vueltas del final y la victoria de Bagnaia hicieron que el italiano le robara la primera posición en el campeonato.

Todos pensaron que este "grave error", como lo definió el propio Martín tras acabar la carrera, sumado al rechazo del equipo oficial de Ducati habían sido la principal muestra de desconcentración, pero el español ha asegurado este fin de semana que está más tranquilo que nunca tras resolver su futuro: "Creo que en Alemania, cuando ya tenía el contrato con Aprilia y todo estaba claro, fui muy rápido, más que nadie; cometí un error, pero basta con aprender de ello, lo importante era estar a un gran nivel y ahora me siento muy bien".

"No tengo que hacer nada en particular, estoy en un estado de forma perfecto y creo que me basta para terminar las carreras. Creo que he dado un buen paso adelante de aquí a final de año y creo que si trabajamos bien, podremos al menos mantenernos en la lucha hasta el final", asegura.

El mundial de MotoGP volverá a la acción el próximo 4 de agosto en el circuito de Silverstone, en el que será el inicio de la segunda parte de la temporada 2024 con tres principales candidatos al título: Bagnaia (222 puntos), Jorge Martín (212 puntos) y Marc Márquez (166 puntos).