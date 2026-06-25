Jorge Martín, tras ser reemplazado por Bagnaia en Aprilia: "Confío en que me den todas las armas para pelear por el título"

Aprilia anunció este jueves, en plena previa del Gran Premio de Países Bajos, que Pecco Bagnaia será el piloto que acompañe a Marco Bezzecchi en su box a partir de 2027. Con este anuncio, Jorge Martín queda totalmente fuera de la ecuación aunque, a falta de confirmación oficial, se espera que recale en el box de Yamaha el próximo curso.

Se encuentra el madrileño, por lo tanto, en una situación parecida a la que ya se topó en 2024. 'Martinator' estaba luchando por el mundial con el Pramac Racing, entonces satélite de Ducati, pero ya se sabía entonces que en 2025 recalaría en las filas de Aprilia. Aún así, dispuso de todo el apoyo de Borgo Panigale para finalmente convertirse en el primer campeón con un equipo satélite.

Jorge Martín sobre la Aprilia / MARTIN DIVISEK / EFE

Una actitud que también espera que adopte Noale, puesto que actualmente se encuentra segundo del campeonato a 8 puntos de su compañero de box, Marco Bezzecchi. "Igual que pasó con Ducati, confío en que Aprilia me dé todas las armas para pelear por el título. Confío mucho en Fabiano [Sterlacchini, el director técnico de la fábrica] y en el equipo", decía el '89', tal y como recoge 'Motorsport' este jueves.

La realidad es que el también campeón de Moto3 en 2018 conoce bien al que será su sustituto en su equipo actual. Ambos compartieron equipo en Moto3, y mantienen una buena relación. "Pecco es una gran persona, un gran piloto, y solo puedo desear lo mejor para su futuro. Espero que le vaya muy bien y que pueda pelear por muchos títulos más", dijo sobre el anuncio el piloto de San Sebastián de los Reyes.

Por ahora, lo que más preocupa a Martín es volver a sentirse lo cómodo que se encontraba sobre la RS-GP a principios de 2026. El anuncio sobre su futuro es secundario. "No quiero distraerme con el futuro, que ya llegará. Quiero centrarme en mi año, porque tengo una oportunidad muy buena, pero, al mismo tiempo, estoy lejos de dónde quiero estar en términos de sensaciones", dijo ante el citado medio, además de remarcar que "necesito más velocidad".

Tensión entre ambas partes

En las últimas semanas, la tensión entre el madrileño y su actual equipo ha sido más que palpable. El '89' protagonizó un múltiple 'strike' en la curva 1 de Balaton Park (Hungría) durante la carrera dominical que dejó fuera a Bezzecchi. Eso provocó unas duras declaraciones de Massimo Rivola sobre él, apuntando que un campeón no podía cometer un error así.

La realidad es que su relación ya no empezó muy bien. 'Martinator', campeón en 2024, aterrizó en Aprilia en 2025 y vivió unas primeras citas marcadas por las lesiones y la falta de sensaciones sobre la máquina. Esto provocó que quisiera romper el contrato y una cirsis interna en Noale. Ahora, un año después, se anuncia la incorporación de un nuevo piloto, sin despedirle antes a él. Sin duda, un momento complejo en la relación.