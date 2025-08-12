Jorge Martín, recuperado: "Estoy aún más preparado que en Brno"

Jorge Martín puso fin a la montaña rusa de emociones que había supuesto el inicio con Aprilia. Tras encadenar varias lesiones desde la pretemporada, el vigente campeón del mundo de MotoGP regresó a la competición en la República Checa. El piloto madrileño consiguió completar su primer Gran Premio de la temporada y lo hizo por todo lo alto consiguiendo los primeros puntos junto a la fábrica de Noale.

Nuevos objetivos para Martín

Tras el fin de semana en Brno, el Mundial de MotoGP se sumergió en el parón estival. Los pilotos del campeonato vuelven este fin de semana a la acción en el Red Bull Ring. "Tengo muchas ganas de llegar a Austria y volver a subirme a la Aprilia, ya que trabajé duro este verano y fue extremadamente intenso, así que creo que estoy aún más preparado que en Brno" las palabras del número '1' fueron recogidas por la nota de prensa del equipo.

La polémica sobre el futuro de Jorge se quedó a un lado, y Aprilia sigue trabajando para llevar de nuevo a sus pilotos a lo más alto del podio. "El objetivo es mejorar junto con el equipo y seguir conociéndonos, porque todavía tenemos mucha temporada por delante, en la que seguiremos creciendo para lograr resultados lo antes posible" añadió.

Mentalidad positiva en Aprilia

Desde que Martín manejó la Aprilia en pretemporada hasta el Gran Premio de la República Checa, notó grandes mejoras en la moto. El desarrollo se debe a la actuación de Marco Bezzecchi, su compañero de box. "Tengo muchas ganas de volver a la moto y el circuito austríaco me gusta mucho, con sus numerosas zonas de frenada brusca, por lo que intentaremos tener otro buen fin de semana, retomando el ritmo donde lo dejamos, trabajando bien con el equipo y divirtiéndonos" cerró el piloto italiano.