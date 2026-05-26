Jorge Martín, recuperado y a por todas en Mugello

Por primera vez desde 2023, el Gran Premio de Italia de MotoGP arranca con un piloto del casa al frente del Mundial. Marco Bezzecchi (Aprilia) vivió seguramente su peor fin de semana del año en el Circuit de Barcelona, hace dos semanas, pero aún así consiguió ampliar su ventaja en la clasificación a 15 puntos sobre el segundo, su compañero Jorge Martín. El duelo tendrá continuidad a partir de este viernes en Mugello.

Bezzecchi nunca ha subido al podio en Italia y espera poder romper esa estadística, mientras que Martín, que se perdió el gran premio del año pasado por lesión y llega al circuito toscano por primera vez con Aprilia, confía en recuperar las buenas sensaciones tras las seis caídas que encadenó en el GP de Catalunya y en el test posterior del lunes.

'Martinator' asegura que físicamente está cada vez mejor, aunque todavía con molestias. "Me estoy recuperando bien tras las caídas en Montmeló y espero estar al 100% en Italia, aunque todavía no me siento del todo bien", explica.

"Lo más importante es seguir siendo rápido. Terminar las carreras también será fundamental, tanto para sumar puntos como para ganar confianza. En cualquier caso, estamos haciendo un trabajo excelente y tenemos que seguir por este camino", apunta el piloto madrileño, que a pesar del cero encajado en Barcelona, se mantiene muy cerca de la lucha por el título después de seis grandes premios (de un total de 22).

Bezzecchi está ultramotivado en casa y no se lo pondrá fácil: "Estoy muy contento de ir a Mugello. Será fantástico correr delante de todos nuestros aficionados y estamos muy motivados para hacerlo bien. Lo daremos todo y trabajaremos duro para conseguir el mejor resultado posible", advierte el líder.