Jorge Martín recuerda cuando Ducati eligió a Marc Márquez: "Todavía pienso que yo era el adecuado"

Jorge Martín vivió en 2024 el mejor momento de su carrera deportiva. El piloto madrileño se proclamó campeón del mundo de MotoGP como piloto de un equipo satélite, el Pramac Racing, tras una intensa batalla con Pecco Baganaia, 'rider' oficial del box de Borgo Panigale. Estuvieron cerca, de hecho, de compartir box al siguiente curso... pero Marc Márquez entró en la ecuación, dejando sin opción de vestir de rojo al '89'.

Sobre este asunto se ha sincerado Martín recientemente en el podcast 'Gypsy Tales'. El madrileño estaba luchando por el título mundial y se encontraba en conversaciones avanzadas con Ducati para 2025, quien entonces tenía la dupla Bagnaia-Enea Bastianini en su equipo oficial. Todo apuntaba que sería 'Martinator' quien acompañaría al italiano. Pero Márquez, entonces realizando grandes actuaciones con el Gresini Racing, empezó sus negociaciones con el equipo oficial, quienes finalmente se decantaron por el nueve veces campeón.

Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP en 2024 / EFE

Fue alfo duro de dirgerir para el madrileño, quien finalmente se llevó el campenato aquel mismo curso. "A veces piensas que no estabas realmente preparado para esas cosas. Yo realmente siempre quise demostrarle a Ducati que yo era el adecuado. Todavía pienso que era el adecuado. Pero, como dije ese año, si Ducati no me quiere, le daré mi talento a otro", expresaba en el podcast antes citado.

"En 2022 yo ya había firmado mi contrato para el 23 en una moto oficial. En algún momento, me dijeron ‘no vas a ir ahí, no te queremos, queremos a otro piloto’ [Bastianini]. Así que firmamos como otro contrato. Yo acepté la situación porque también estaba feliz en Pramac, donde estaba, con una moto oficial; así que al final no era tan diferente. Pero, el año siguiente yo estaba subiendo, así que llegando a las últimas, digamos, a las últimas carreras, estaba muy cerca de ganar, y me querían de vuelta en el equipo oficial. Pero tenían otro contrato con otro piloto [Márquez]", se lamentaba.

Las palabras de Márquez tienen mucho peso, y si él quería esa moto, conseguiría esa moto; no había nada que yo pudiera hacer Jorge Martín — Piloto de MotoGP para Aprilia Racing

"Los contratos no significan nada para las grandes fábricas, y simplemente juegan con nosotros, los pilotos. Y si no eres lo suficientemente bueno, o si ellos piensan que no eres lo suficientemente bueno, entonces no significas nada", se quejaba el madrileño durante la charla.

En aquel momento, el '89' se centró en los resultados, más que en lo que sucedía fuera de pista. "Las palabras de Márquez tienen mucho peso, y si él quería esa moto, conseguiría esa moto; no había nada que yo pudiera hacer. Así que yo lideraba el campeonato con 40 puntos, eso era lo que yo podía controlar, y estaba peleando por un título", decía.

Pero Jorge tiene claro que ahora ya no sirve de nada pensar qué habría sucedido. "Nunca sabremos qué hubiese pasado. Quizá habría ganado tres campeonatos más con Ducati, o quizá no", zanjaba.

Tras la decepción, el piloto de San Sebastián de los Reyes fichó por Aprilia, en el sitio que dejaba 'Il Capitano', su gran amigo Aleix Espargaró. El resto, es historia. Pasó un 2025 infernal a causa de las lesiones, con problemas para adaptarse a la RS-GP. Pero algo cambió al inicio de curso y suma tres podios y una victoria. También otras dos victorias y dos podios al sprint. De esta forma, está a 20 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi, su compañero de box.