Jorge Martín reaparecerá junto a Álex Márquez y la 'Armada' KTM en Austria

MotoGP, ha anunciado una convocatoria de prensa el próximo 11 de junio en el Red Bull Ring, circuito propiedad de la compañía de las bebidas energéticas. El director deportivo de Dorna, Carlos Ezpeleta, comparecerá acompañero por los cuatro pilotos de KTM, Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini y Maverick Viñales, así como por Álex Márquez (Gresini) y el vigente campeón del mundo Jorge Martín.

"Esta sensacional alineación responderá a las preguntas de los medios en Spielberg en el período previo al Gran Premio de Austria 2025", precisa la nota difundida este miércoles por los responsables del Mundial, en vísperas del Gran Premio de Aragón y cuando aún quedan varias semanas para la prueba austríaca (15-17 agosto).

El principal aliciente de esta cumbre de pilotos patrocinados por Red Bull es la reaparición en escena de Jorge Martín, que sigue ausente del campeonato por lesión y sin una fecha concreta para volver.

El madrileño, que el jueves de la pasada semana anunció su decisión de liberarse anticipadamente, a final de temporada, del contrato que le vincula a Aprilia, participó a continuación en la fiesta All Stars que la marca de Noale celebra anualmente en el circuito de Misano.

Allí, 'Martinator' aceptó rodar con clientes de Aprilia a bordo de una 660cc y luego con el modelo más potente, pero por precaución no compitió en la carrera del domingo, que ganó su compañero Marco Bezzecchi, vencedor también el GP de Gran Bretaña dos semanas atrás.

'Martinator' mira su Aprilia con el número 1 de campeón / Aprilia Racing

Acompañado por su representante Albert Valera, Martín no quiso volver al tema de la rescisión de contrato: "Lo que teníamos que decir ya lo dijimos", aseguró. Max Biaggi, embajador de Aprilia, dio a entender que los lazos no están rotos totalmente: "Al ser presentado al público, se rebajó un poco la tensión acumulada en las últimas semanas. A Jorge le vi sonriente, relajado. Sólo digo que la última palabra no se ha dicho", declaró al portal de referencia en Italia, gpone.

El lunes, Jorge pasó una revisión médica con los doctores Mir y Charte en la clínica Quirón Dexeus de Barcelona. Evoluciona favorablemente de sus lesiones, aunque necesita al menos un mes más antes de volver al Mundial. Martín ha pedido a Aprilia poder hacer un test antes del verano para probarse. Antes, el miércoles 11 de junio, sabremos más en su comparecencia en Austria con Red Bull.