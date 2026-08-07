MotoGP
Jorge Martín, realista sobre su adaptación: "Con la Ducati hacía cosas que no puedo hacer con la Aprilia"
El líder del campeonato se muestra sorprendido por la fortaleza de Marco Bezzecchi en Silverstone y busca adaptarse a la Aprilia en el trazado británico
Tras la primera jornada de acción en pista en Silverstone (Gran Bretaña), no hay duda alguna: las Aprilia son las aspirantes a todo este fin de semana. Marco Bezzecchi, pese a su lesión, se mostró en plena forma y puso un registro de 1:56.280, rebajando en cerca de un segundo el récord previo en suelo británico. Le siguió otro piloto de Noale, Raúl Fernández. Jorge Martín terminó en la cuarta plaza, a cinco décimas del tiempo de su compañero de equipo. Y se mostró muy sorprendido con la buena condición de 'Bezz'.
'Martinator' llega a la primera carrera 'post' vacaciones como líder del campeonato con 208 puntos, 14 por encima de un estelar Ai Ogura. No obstante, es consciente de que el fin de semana es un aprendizaje para él, puesto que es la primera vez que pilota la RS-GP en Silverstone, después de que el pasado curso se encontrase lesionado en dicha parada en el calendario.
Nueva moto
El objetivo no es otro que volver a encontrar las buenas sensaciones del principio de temporada, que lo llevaron a cosechar dos victorias al Sprint (Estados Unidos y Francia) y otra el domingo, también en Francia. "Desde esta mañana me encontré mucho más cómodo; porque cambiamos la moto y volvimos a lo que ya conocía y que me iba bien", explicó al final de la jornada, tal y como recoge 'Motorsport'. "Y eso funcionó. Tengo más confianza, pero aún no tanta como con la Ducati", celebró.
Aprilia acumula dos victorias en este trazado; la de 2023 con Aleix Espargaró y la de 2025 con 'Bezz'. Es un circuito que, a priori, es favorable a sus condiciones. "Hay que trabajar en la electrónica. Seguro que no correr aquí el año pasado no ayuda. Sin embargo, la Aprilia ha ido bien aquí en el pasado, y la moto va bien", decía. "Voy mejor y creo que eso me ha permitido dar un paso también a nivel mental", valoraba.
La adaptación
En 2025, las lesiones impidieron a 'Martinator' a completar más de cuatro citas, por lo que aún se encuentra en proceso de adaptación con esta moto. "Con la Ducati hacía cosas que no puedo hacer con la Aprilia. No es una cuestión de dos días, sino de ir rodando", expresó.
Pocos se esperaban que Bezzecchi se encontrase tan fuerte tras su paso por quirófano. "El tiempo de Bezzecchi me ha impresionado mucho, sobre todo, por como está físicamente. Yo he trabajado bien y he vuelto bien del verano, pero sigo estando a medio segundo, así que tengo que trabajar más", terminaba diciendo.
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