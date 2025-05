Jorge Martín se pronuncia sobre el conflicto con Aprilia

La cuenta atrás de Jorge Martín para volver al Mundial de MotoGP ha empezado. El piloto de Aprilia ha vuelto a los entrenamientos tras su caída en Qatar, tal y como él mismo publicó a través de un mensaje en sus redes sociales y ya mira a su regreso a la competición.

Más allá de lo meramente deportivo, Martín lanzó también un mensaje a los aficionados, al respecto de la polémica que ronda sobre su figura en los últimos días. Según avanzó 'Motorsport' hace unos días, el madrileño quiere hacer valer una cláusula de su contrato para abandonar Aprilia a final de temporada. Una información que desmintió este jueves la casa de Noale, afirmando que el español cumplirá los dos años de vinculación que tiene con la compañía.

En medio del revuelo, y con Martín alejado de los circuitos tras su dura caída en Qatar, ha sido el propio piloto el que ha salido también al paso de las informaciones. "¡Feliz y agradecido de volver a entrenar! Pronto te daré mi versión de la historia. Han sido unas pocas semanas muy duras en el lado personal. ¡Gracias a todos los que me apoyan y disfrutan del GP británico!", escribió el madrileño, junto a una foto suya entrenando en bici.

De hecho, el Gran Premio de Gran Bretaña ha estado marcado en los primeros días por la polémica entre Aprilia y Jorge Martín, con los pilotos cuestionados al respecto en la rueda de prensa. Aunque en general la mayoría se mostraron comedidos, algunos hicieron hincapié en la importancia de concluir los contratos, mientras otros prefirieron esperar a que Martín de su versión de la historia. Algo que a tenor del mensaje del madrileño, se dará próximamente.

Otro de los puntos del comunicado de Aprilia que ha suscitado críticas ha sido la petición al resto de equipos de que no hagan ofertas a su piloto. Sobre ello habló Alberto Puig, Team Manager de Honda, uno de los posibles destinos del madrileño si finalmente se marcha de la marca italiana. "Todos los equipos están interesados en Martín, si no lo estás, eres un idiota", apuntó, aunque aseguró que no han hecho ningún movimiento por Martín.

Travesía por el desierto

Jorge Martín firmó el curso pasado por dos temporadas con Aprilia, justo antes de convertirse en campeón del mundial con el Pramac Ducati. Pese a que apenas han pasado unos meses, la relación entre ambas partes no parece pasar por su mejor momento. El madrileño apenas ha podido sumar minutos en su nueva moto, y ha sufrido ya dos graves accidentes que han acabado en importantes lesiones.

El español se fue al suelo en la primera tanda de los test de pretemporada y tuvo que pasar por quirófano. En pleno proceso de recuperación, volvió a sufrir un accidente mientras entrenaba y su estreno quedó en 'standby'. Martín no pudo incorporarse hasta el GP de Qatar, donde la mala suerte volvió a golpear al piloto. Se fue al suelo en carrera y acabó con once costillas fracturadas y un neumotórax.

Por el momento no hay fecha de vuelta y Martín continúa en su proceso de recuperación.