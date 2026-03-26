Jorge Martín, preocupado por su estado físico: "En Brasil me resentí"

Después de un 2025 marcado por las caídas y las lesiones, Jorge Martín ha empezado este curso a cosechar sus primeros éxitos como piloto de Aprilia. En Tailandia, la prueba inicial de campeonato, se quedó cerca, pero en Brasil consiguió volver al podio más de 500 días después de la última vez.

En el Autódromo Internacional de Goaiania - Ayrton Senna, Martín cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición en la sprint y completó el domingo el doblete en la carrera con su segunda posición. Solo lo superó su compañero, Marco Bezzecchi, que mantiene el gran estado de forma con el que finalizó el curso pasado. Un episodio importante para el madrileño que tiene que pasar ya página y pensar en el próximo reto, este mismo fin de semana en el siempre complicado COTA de Austin.

"El domingo pasado fue brutal, lo disfruté mucho. Estoy muy contento por cómo me están yendo hasta ahora las cosas, pero tampoco tengo mucho más tiempo de seguir disfrutando", comentó Martín en declaraciones a 'DAZN'. "Es un Mundial muy largo, el domingo ya es pasado, y hay que enfocarse aquí y ahora", continuó, para confirmar que está preparado "para Austin, una pista nueva (con Aprilia) difícil".

El reto será aún un poco mayor teniendo en cuenta que todavía no está totalmente recuperado físicamente. "Me he resentido un poquito físicamente después de Brasil, por eso quizás no he terminado de disfrutarlo. Estoy un poco preocupado por ver cómo reacciona mi físico aquí, pero iremos viendo durante el fin de semana", desveló en la previa del GP de Estados Unidos.

Reservar físico

Pese a la incertidumbre por su físico, Martín confía en que la moto "funcionará bien" en el COTA. "Esta quizás sea la pista más peculiar del año, en cuanto a set-up la moto en general funciona muy bien. Así que la duda del fin de semana es más cómo reaccionará mi físico, después de dos carreras seguidas, porque aún tengo molestias en la mano", explicó afirmando que "cuando no tengo tanto tiempo de descanso, no recupero tan bien".

En las entrevistas posteriores, el de Aprilia insistió en que tendrá que "reservar físico". "Si fuera otra pista ni lo pensaría, pero este circuito es el más exigente del campeonato. Ya me pasó después de Tailandia, pero entonces no había dos carreras seguidas. La mano izquierda me dolerá", apuntó en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Bezzecchi, cauteloso

Por otro lado, su compañero Marco Bezzecchi, líder del campeonato, se mostró cauteloso respecto a sus opciones pese a su fulgurante inicio de campeonato. "Me siento contento, es un gran momento, ha sido una gran racha hasta ahora (4 victorias consecutivas) pero empieza un nuevo fin de semana de carreras y empieza un capítulo nuevo", explicó en la rueda de prensa oficial, en la que compareció junto a Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio.

"Estoy muy contento de llegar a este circuito que me encanta. Tengo muchas ganas de subirme a la moto", continuó.

Pese a llegar como dominador, apuntó que no sabe "qué esperar de la moto" y recordó que "Marc en este circuito siempre ha sido fulminante". "Creo que tiene más victorias en este circuito que yo en toda mi carrera en MotoGP", bromeó, consciente de que "no será fácil".