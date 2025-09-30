Jorge Martín, operado con éxito de su fractura de clavícula

Jorge Martín ha sido operado este martes con éxito de su fractura de clavícula. El piloto de Aprilia ha sido intervenido en el Hospital Universitario Quirón Dexeus de Barcelona tras perder el control de su moto en la carrera corta del sábado en Motegi que obligó a Jorge a pasar por quirófano por cuarta vez esta temporada.

La operación ha sido anunciada este martes por el equipo Aprilia en un comunicado: "La cirugía en la clavícula derecha de Jorge Martín se ha completado con éxito", explican. "Tras una caída en la sprint de Motegi, el piloto español sufrió una fractura desplazada de la clavícula derecha. El domingo, Jorge regresó a España para someterse a una cirugía de reducción y fijación de la fractura, la cual se llevó a cabo el martes por la mañana en el Hospital Universitari Dexeus por el equipo médico liderado por el Dr. Xavier Mir".

Tiempo de baja indeterminado

Aprilia no ha querido especificar el tiempo de baja de su piloto, aunque aseguran que estarán atentos a su evolución: "El tiempo de recuperación se evaluará en los próximos días dependiendo de su evolución tras la operación. Según lo permitido por el reglamento, Martín no será reemplazado para el GP de Indonesia", recordaron.

Jorge Martín está sufriendo un auténtico calvario de lesiones esta temporada. Desde que consiguiese el título de campeón del mundo en 2024, el piloto de San Sebastián de los Reyes ha visitado más los quirófanos que las pistas del calendario de MotoGP, una maldición que parece no abandonarle estos últimos meses.

Todo empezó nada más comenzar la pretemporada, cuando sufrió una doble fractura en la mano derecha y en el pie izquierdo. Y cuando ya se disponía a comenzar el curso en Tailandia se volvió a caer entrenando, lo que le costó una triple fractura en la mano izquierda.

En su primer intento de reaparición en el Gran Premio de Qatar, volvió a irse al suelo con el pronóstico más duro, once costillas rotas y un neumotórax. Y ahora que por fín empezaba a coger el tono a lomos de la Aprilia, se ha roto la clavícula derecha.

Comunicado oficial de Aprilia