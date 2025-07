Jorge Martín y la montaña rusa con Aprilia: "El jueves había tensión..."

Jorge Martín ha saldado con nota el fin de semana más importante del año para él. Séptimo este domingo en el GP de la República Checa, el piloto madrileño ha logrado reconducir su crisis de confianza en Aprilia y ha vuelto al Mundial con solvencia, tres meses después del grave accidente que sufrió en Qatar y también después de su intento fallido de liberarse del contrato que le ata a los de Noale hasta finales 2026.

“Venía preparado para todas las situaciones y ha ido mejor de lo que me esperaba, sobre todo a nivel físico. A nivel nivel mental la carrera se me ha hecho muy larga”, resumió ‘Martinator’ en DAZN. “Lo importante era a partir de la décima vuelta ver dónde mejorar, porque nunca había hecho más de diez vueltas seguidas con esta moto. Era un poco incertidumbre cómo reaccionaría mi cuerpo. A falta de 13 vueltas, creo que ha sido, tuve el primer bajón de decir: "Lo que me queda por delante". Pero luego me he ido adaptando".

"Ahí me empecé a fijar dónde me faltaba, dónde necesitaba un poco más de agarre o de ir más cómodo. Pude mantener a raya los pilotos de atrás e intentar mirar para adelante y acabar séptimo. Es un buen resultado. Aún estamos lejos de la cabeza , pero me ha servido para crecer y confirmar que aún tengo un poco de gas. Hay que seguir así” analizó. "Me siento bien, realizado por fin, después de tanto tiempo donde no encontraba un poco mi lugar. He sabido tener esa mentalidad de Martinator, de no rendirme hasta el final", añadió.

Según Martín, su relación con el equipo ha salido mejor después de todo el ‘affaire’: “Aunque parezca difícil de creer, Aprilia y yo estamosmás unidos después de todo. El jueves había tensión, el viernes aún un pelín, pero luego ya llegaba al box y me sentía en casa. Es complicado después de todo lo que ha pasado. Creo que estamos haciendo una gran relación. Siempre lo he dicho, como las parejas, en los momentos malos, si aprovechas, la relación puede salir más fuerte. Y todo lo que ha pasado nos ha reforzado”.

“Esto es como una montaña rusa y hay veces que puedes estar mejor o peor. Lo importante es eso, que cuando he llegado al box Massimo (Rivola) estaba feliz por mí, incluso yo feliz por ellos. Lo importante es eso, seguir creciendo y confiando", añadió.

El Mundial afronta un parón estival que al campeón le servirá para recuperar el nivel: "Ahora vienen esas vacaciones que para mí no serán vacaciones, será el momento de recuperar el tiempo perdido, y entrenar fuerte, entrenar moto, para poder llegar mejor a la segunda parte. Siempre digo que estoy en mi mejor versión, porque cada día hago algo para estar mejor. Para mañana ya estoy pensando en mis tres horas de bici, el día siguiente lo que me toque, aunque está claro que algún día descansaré y desconectaré”.