Jorge Martín: "Mi mayor miedo es retirarme sin haber conseguido un Campeonato"

Tras el GP de Aragón de MotoGP, Jorge Martín ha vuelto a recuperar la sonrisa. Gracias a un fin de semana perfecto para sus intenciones, con dos segundos puestos (tanto en sprint como en carrera) y el '0' de Bagnaia del domingo, el español vuelve a recuperar el liderato del Mundial con una ventaja de 23 puntos respecto el italiano. Una felicidad que le ha llevado a abrirse en canal en una entrevista exclusiva para DAZN con Izaskun Ruiz, donde aparte de compartir sus sensaciones sobre el campeonato y sus miedos, también habla sobre como se sintió al saber que Marc Márquez le había 'arrebatado' el codiciado asiento de la Ducati oficial.

El madrileño, que ya consiguió ser subcampeón de MotoGP la temporada pasada después de estar peleando hasta prácticamente la última carrera con Bagnaia, es un piloto con mucha experiencia en situaciones de máxima presión. Por lo tanto, ya sabe perfectamente cuáles son sus puntos débiles a mejorar si quiere salir campeón en esta campaña de 2024: "Reducir errores, saber gestionar mejor esa presión, que hay ya y que va a llegar por momentos, y poder disfrutarla, que es algo que me ha costado más en el pasado. Pero con los rivales que tengo va a ser difícil, habrá que usar todo lo que tenemos para pelearlo".

"Ahora mismo mi mayor miedo es retirarme sin haber conseguido un Campeonato del Mundo de MotoGP. Este puede ser mi mayor miedo ahora, aunque quizá en unos años no lo vea así", confesaba ante las cámaras de DAZN.

También aprovecho la oportunidad para romper su silencio respecto al tema que tuvo en vilo a toda la parrilla de la categoría reina del motociclismo: el fichaje de Marc Márquez por Ducati. Cabe recordar, que 'Martinator' era el candidato principal para quedarse con el asiento, y de hecho, ya lo tenía todo 'apalabrado' con Gigi Dall'Igna, director general de la marca italiana, para ser el compañero de Bagnaia en la moto oficial. Pero el ultimátum del ocho veces campeón del mundo de MotoGP trastocó toda la operación.

Ahora, meses más tarde, Martín reconoce que: "Fue más frustración de no ir yo, no de que cogiesen a (Marc) Márquez, renovasen a Enea (Bastianini)… Fue más frustración después de pelearlo tanto, de intentar demostrar a alguien al que le daba igual lo que yo demostrase… Me sentí frustrado, como diciendo ‘soy tonto, cómo he estado detrás de esto tanto si al final da igual’. Fui el que mejor lo llevó de mi entorno, así que no fue tan duro como parecía". Finalmente, Martín correrá la temporada que viene para Aprilia tras confirmarse su 'divorcio' con Ducati.

Para acabar la entrevista, el de Pramac acaba sorprendiendo a todo el mundo admitiendo que su máximo rival está muy lejos de ser Pecco Bagnaia: "Mi mayor rival en mi trayectoria ha sido Joan Mir. En la Rookies Cup, un punto que era crucial en mi carrera, hubo mucha rivalidad. Pasamos de ser muy amigos a no ser nada amigos. Fue una época en la que no peleaba solo por ganar, sino por seguir corriendo", sentencia.