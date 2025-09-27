Jorge Martín y la maldición del número 1: cronología de un año para olvidar

Cuando el pasado mes de noviembre Jorge Martín celebraba en el Circuit de Barcelona - Catalunya su primer título de MotoGP, poco podía esperar que la situación sería tan diferente solo unos pocos meses después.

Después de que Ducati anunciara a Marc Márquez como nuevo piloto oficial en detrimento del madrileño, quien había sido uno de los candidatos a ese preciado manillar, Jorge Martín tomaba la decisión de cambiar de aires y aceptaba la oferta de Aprilia. Sabía entonces que era una moto complicada de dominar pero pronto pudo comprobarlo de primera mano.

Apenas habían transcurrido unos minutos de los primeros test de pretemporada cuando Martín se fue al suelo con duras consecuencias. El parte médico confirmó una fractura en la mano derecha y fracturas en su pie izquierdo y tuvo que pasar por quirófano, con el inicio del mundial a la vuelta de la esquina. Unas semanas después, cuando afrontaba ya el tramo final de su recuperación, Martín sufrió un nuevo golpe. Mientras entrenaba supermotard en el karting de Menargues (Lleida), se fue al suelo y el parte médico reveló nuevos problemas: Fractura desplazada del radio distal izquierdo, del escafoides carpiano izquierdo, del hueso piramidal izquierdo fractura sin desplazamiento del calcáneo izquierdo. En conclusión, nuevo paso por quirófano y su estreno en el Mundial con Aprilia en paréntesis.

No pudo ser en Tailandia, tampoco en Argentina y en Austin solo pudo estar de visita. El debut se acercaba. Jorge había estado en el box de Aprilia en el COTA para empezar a tomar contacto con el ambiente de su nuevo equipo y ver de primera mano la forma de trabajar y unos días después se incorporaba ya al campeonato, en la siguiente cita, el GP de Qatar.

Falto de ritmo de competición, Martín se lo tomó con calma y fue vigésimo en los primeros libres y también en la practice. El sábado, en la FP2 mantuvo ese perfil bajo y firmó el decimosexto mejor tiempo y en la qualy, no pasó de Q1, consiguiendo el cuarto mejor tiempo de la tanda. Pero aun estaba por llegar la sprint, donde llegaría un nuevo contratiempo. El madrileño se fue al suelo en los primeros compases y fue arrollado por Fabio DiGiannantonio, quien no pudo evitar el contacto. El resultado, un traslado al hospital con un neumotórax y varias costillas rotas que le mantuvieron ingresado en Doha casi dos semanas.

Desanimo y conflicto con Aprilia

Ese nuevo accidente apartó de la pista de nuevo a Jorge Martín que acabó planteándose una salida de Aprilia. Los percances habían mermado no solo el físico del piloto madrileño sino también su ilusión por el nuevo proyecto y estaba dispuesto a tirar de la cláusula que le relevaba de su contrato si no se encontraba en los primeros puestos de la clasificación tras las primeras seis carreras.

Aprilia no estaba dispuesta a dejar salir a su piloto y el conflicto amenazaba con llegar a los tribunales hasta que Carmelo Ezpeleta, como un padre en una discusión entre hijos, dio por zanjado el asunto. "Tendrán que remitirse a su juez. Nosotros como organización, si el año que viene llegara una inscripción donde el piloto no tiene la libertad por parte del anterior contratante, nosotros no admitiremos esa inscripción", advierte. "O un juez dice que un contrato no es válido o ambas partes se ponen de acuerdo", explicó el CEO de Dorna, y la discursión se terminó.

Martín aceptó continuar con el reto de domar a la Aprilia y tras varias semanas de competición volvió al campeonato en julio, en el Gran Premio de Chequia, duodécima cita del campeonato, justo antes del parón estival. Y lo hizo con buenas sensaciones, con un undécimo puesto en la sprint y un meritorio séptimo en el GP del domingo. La Aprilia funcionaba y buena muestra de ello era su compañero Marco Bezzecchi, que subió al podio en esa cita en Brno, con su segundo puesto del domingo.

El horizonte empezaba a aclararse para Jorge Martín con la llegada del verano y quedaba todavía casi medio campeonato para seguir recuperando buenas sensaciones. Ya tras el parón, no pudo terminar la carrera en Austria, aunque no hubo consecuencias físicas y en Hungría, en el debut de Balaton, se recuperó con un cuarto puesto que era ya el mejor resultado del curso. En Catalunya fue décimo y en Misano decimotercero, pero lo importante era seguir aprendiendo y mantenerse sobre la moto.

Nuevo golpe en Japón

El objetivo parecía cumplido pero en Japón ese resurgir ha vuelto a quedar frenado. El piloto madrileño sufrió una dura caída en los primeros metros de la carrera sprint en Motegi y tuvo que ser trasladado al centro médico y posteriormente al hospital por una nueva fractura, esta vez en la clavícula.

"En la caída ha hecho una fractura de la clavícula derecha del terio medio, completamente desplazada", revelaba el doctor Angel Charte, médico del mundial, que confirmó que el madrileño deberá pasar por quirófano en los próximos días y se perderá probablemente el GP de Indonesia.