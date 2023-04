Jorge Martin llega 'tocado' a Austin

El piloto de Pramac Ducati se probará en los libres de este viernes pese a que ayer sufrió "anginas y fiebre" En cuanto al rendimiento de la Desmosedici en el circuito de las Américas señala que "es una pista complicada, muy física"

Por si las ausencias de Marc Márquez, Enea Bastianini y Pol Espargaró en la parrilla del Gran Premio de las Américas, este fin de semana, no fuesen suficientes, hay otro de los favoritos de la categoría reina que corre peligro de perderse la prueba de Austin. Jorge Martín llegó ayer al circuito con fiebre y aunque confía en estar recuperado para tomar parte en los entrenamientos libres de este viernes, lo cierto es que ni él mismo sabe como se encontrará tras el esfuerzo.

En declaraciones a motorsport, el piloto de Pramac-Ducati ha explicado que "el miércoles comencé a tener dolor de garganta, tuve anginas y, por la noche, me subió la fiebre. Estoy bastante débil, pero tomando antibióticos espero estar recuperado para el fin de semana".

En cuanto al rendimiento de la Desmosedici en Austin, señala que "es una pista complicada, muy física. Con la Ducati se puede ir muy rápido, pero en los cambios de dirección es una moto un poco lenta, hay que trabajar mucho la puesta a punto. Pero no es fácil, porque si trabajas para hacerla ágil, te penaliza en los baches".

"Hay que encontrar un balance, o escoges una cosa o la otra. O una moto ágil y manejable que puedas hacer rápido los cambios de dirección, o una moto estable que absorba bien los baches, lo que la hace más física. El año pasado no elegimos ninguna de las dos, tenía una moto muy estable, pero era muy lenta en los movimientos, además perdía mucho en la recta, no sé el motivo, y a las diez vueltas de carrera ya no pudimos mantener el ritmo. Este año estoy trabajando sin tocar demasiado la moto, pero en Argentina ya empecé a plantearme hacer una puesta a punto diferente, una para la clasificación y otra para la carrera, porque cambia mucho y se te hace muy larga", comenta Martín.

"A nivel muscular es la peor carrera, al final solo es el brazo izquierdo, pero sufre muchísimo, todas las frenadas son a izquierda, así que el viernes y el sábado por la mañana habrá que guardar un poco de energía", añade.