Jorge Martín, operado con éxito en Barcelona

Mientras sus compañeros de parrilla afrontan las últimas horas de test en el circuito malasio de Sepang, Jorge Martín ya ha pasado por el quirófano en Barcelona y más concretamente, al Hospital Quirón Dexeus, donde se ha sometido con éxito a una intervención este mismo viernes, después de la grave caída sufrida en la primera jornada de la pretemporada.

Martín, que tuvo que pasar 24 horas en observación en un hospital de Malasia por precaución, a consecuencia del fuerte impacto de su cabeza contra el asfalto en el accidente, ha viajado a España acompañado por su manager Albert Valera y su jefe de prensa Marc Balsells. Una vez en la clínica, ha sido recibido por el doctor Angel Charte, responsable de los Servicios Médicos del Mundial, y por el eminente traumatólo Xavier Mir, experto en cirugía reparadora de la mano y las extremidades altas.

Martín se sometido primero a un TAC craneal para verificar el diagnóstico de Malasia antes de entrar a quirófano. El piloto de Aprilia, que sufre tres fracturas que no requieren cirugía en su pie izquierdo, se ha puesto luego en manos del doctor Xavier Mir, que le ha operado de la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha y que ayer ya llevó a cabo una intervención a Raúl Fernández, también piloto de Aprilia lesionado en el test de Sepang.

Mientras Raúl aseguró en sus redes que la operación fue un éxito y que trabaja con el objetivo de llegar a los test de Tailandia (12 y 13 de febrero), en el caso de Martín se desconocen todavía los plazos de recuperación, aunque no parece probable que pueda tomar parte en el tramo final de la pretemporada. El equipo del campeón dará nuevos datos al respecto durante las próximas horas.

Perderse la pretemporada al completo sería un contratiempo importante, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de su primer año en Aprilia tras conquistar el título de MotoGP en 2024 a lomos de una Ducati .

Martín está animado, pero aún no se explica lo ocurrido, que ha enfrentado a Aprilia y Michelin por la responsabilidad en el accidente: "No sé qué pasó, una pena porque era mi primer stint de gomas y no he podido trabajar mucho, pero sé que Marco Bezzecchi está haciendo un gran trabajo y estoy seguro de que encontraremos el modo de ir rápido", ha dicho esta mañana a su llegada al hospital. "Estoy bien, con ganas de recuperarme ya rápido. Tuve un buen impacto, estuve con bastante dolor, pero nada. Ya en el viaje todo ha ido bien. Tuvimos nuestras horas de precaución en el hospital y parece que todo está bien, así que nada, que me pongan todo en el sitio".