Jorge Martín: "El liderato lo he perdido yo"

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) ha asegurado sobre el circuito de Silverstone, escenario del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP que "la verdad" es que la pista le gusta. "Me gusta, desde mi primer año de debutante fui rápido y cada año he salido delante pero siempre me ha pasado algo".

"El año pasado en la primera curva me tocaron y me fui al último puesto, así que es difícil especular sobre esta carrera, pero creo que es una de mis favoritas, me gusta mucho Silverstone, y puedo hacer una gran carrera", resaltó Martín, quien además resaltó el diseño recordando a Ángel Nieto con el que disputará la carrera británica.

"Los recuerdos que tengo de Ángel Nieto son sobre todo de cuando llegué a la Rookies y le tenía como a una referencia, incluso cuando venía a preguntarme cosas o a decirme algo", explicó Jorge Martín.

UN LIDERATO PERDIDO

Sobre las semanas de descanso de las que ha podido disfrutar, ha asegurado que ha podido desconectar pero sin perder de vista lo sucedido hasta ahora. "La verdad es que me ha costado olvidarme, duró un poco y no podía dejar de entrenar durante las vacaciones, me sentía mal conmigo mismo por haber cometido aquel error. Me ha costado, pero ya a por lo siguiente".

"En mi opinión, he perdido más yo el liderato que él lo ha ganado", dijo. "Está claro que ha hecho carrera increíbles, como en Mugello o Assen, pero en Alemania lo perdí yo. Creo que estamos a la par a nivel de velocidad y quizá es más un tema mental, espero estar preparado para poder pelearlo hasta el final", quiso subrayar el madrileño.