Entrevista SPORT
MOTOGP
Jorge Martin, líder de MotoGP: "Pelear el título a Márquez, uno de los más grandes, sería especial"
"Voy a ir con todo por este Mundial, pero si no lo logro cerraré la visera, estaré una semana jodido y luego volveré a entrenar. No puedo prometer ganar, pero sí dar el máximo", afirma Jorge Martín en una entrevista exclusiva con SPORT
Jorge Martín (Madrid, 1998) afronta sus últimos meses en Aprilia y sueña con despedirse como campeón. De momento lidera el Mundial, aunque tras el doblete de Marc Márquez en Aragón, su ventaja se ha reducido a solo 19 puntos.
Con todo, espera llegar al final de temporada con opciones de revalidar un título que ya conquistó en 2024: “No me obsesiona” dice el madrileño, después de pasar por un calvario de lesiones que le ha hecho madurar y cambiar sus prioridades.
La exhibición de Márquez en MotorLand te lo ha puesto dificil…
Aragón era la pista más complicada de lo que me queda de temporada. Espero que todo el trabajo que llevamos durante este año se vea recompensado en las carreras que quedan. Creo que tenemos moto y tenemos piloto para disfrutar. Está claro que Márquez es un rival muy duro, pero haré lo mejor que pueda para pelear este Mundial hasta el final.
La última vez que hablamos aún no era oficial tu acuerdo con Yamaha ¿Habrías firmado de saber que a estas alturas serías líder con Aprilia?
No voy a entrar ahora en ese tema, pero está claro que no cambiaría nada lo que ha pasado. Estoy en Aprilia y tengo una gran oportunidad de terminar por todo lo alto.
¿Por qué Yamaha y no Honda, como se rumoreó en su día?
Al final las cosas vienen como vienen. No puedo hablar de otras marcas, pero todas las decisiones que he tomado son porque creo que eran lo mejor para mí y para mi familia.
¿Qué les dirías a los que piensan que te equivocas con el cambio de equipo?
Pues nada, que digan lo que quieran, no entro a discutir si está bien o está mal.
¿Te motiva el reto de ser el primer campeón de MotoGP con Aprilia?
Está claro. Lo que más me motiva ahora mismo es poder hacer historia con esta marca. Para eso vine aquí en su día, cuando todos comentaban lo mismo, que era un error. Y aquí estoy, líder. Así que quiero seguir enfocado en mi trabajo, no en lo que se hable o se deje de hablar de mí. No me interesa y no me aporta nada. Intento hacer bien mi trabajo y a ver hasta dónde puedo llegar.
También serías el primero que por dos veces cambia de equipo tras proclamarse campeón…
Pues mira, es otra cosa que me llevaría a la saca. Y tengo la posibilidad y el reto de poder hacerlo en tres marcas diferentes. Espero conseguirlo, lo voy a intentar. No puedo prometer que vaya a ganar, eso es imposible, pero sí puedo prometer todo mi esfuerzo, mi trabajo y mi profesionalidad. Daré el máximo.
En estos dos últimos años tu relación con Aprilia ha tenido muchos altibajos ¿cómo se reconducen este tipo de situaciones?
Básicamente fue el año pasado, cuando pensé en irme. Desde mitad de temporada, encauzamos ese tema y no ha habido más discusiones. Simplemente tenemos un buen entendimiento. Ahora mismo creo que la relación es muy buena y estamos aquí para pelear por ganar. Yo siempre he sido muy neutro en todo, he intentado no entrar en ninguna pelea con nadie... pero bueno, a veces he forzado, luego se ha hablado, se ha intentado entender y se ha seguido hacia adelante.
¿Sientes que eres mejor piloto ahora que cuando fuiste campeón en 2024?
Sí, lo creo. Siempre estoy en constante mejora. Siempre intento ver dónde hay un punto débil e intentar mejorarlo. Es parte de mi objetivo en este deporte o en mi carrera. El día que vea que ya no mejoro, que no consigo ser mejor piloto, será el momento de dejarlo. Mientras tanto, hay que perfeccionar.
¿Qué aspectos puedes pulir?
Depende de la moto en la que estés. Mucho pasa por adaptarte a cada nueva moto, es algo muy complicado. Ahora estoy empezando a sentirme bien con la Aprilia, a sentirme en mi hábitat, digamos. Pero es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y luego también hay que intentar mejorar a nivel personal, con los fans, con las declaraciones a los medios..., con mil cosas que se pueden trabajar para seguir creciendo como piloto y como persona.
Si tuvieras que apostar, ¿qué pilotos llegarán al final de temporada peleando por el título?
Diría, obviamente Marc (Márquez) y Marco (Bezzecchi). A ambos les veo muy fuertes de aquí al final de temporada. Pero es imposible saberlo. Yo también espero estar ahí, con opciones de título hasta la última carrera. Es mi mayor objetivo. Y si lo consigo, ya tomaré los riesgos necesarios para pelearlo.
Personalmente, ¿te gustaría más jugarte el Mundial (y ganarlo) contra Márquez? ¿Te motiva más?
Un título es un título, no me importa con quién pelearlo. Está claro que el riesgo de batirte a uno de los pilotos más grandes de la historia sería algo especial. Esperemos al final, a ver qué pasa.
¿Alguna vez has pasado miedo al subirte una moto después de accidentes tan graves como los que has sufrido?
No, al volver a subirme a la moto nunca. El miedo se pasa cuando tienes una caída, tienes dolor y piensas que te has vuelto a romper. En ningún momento he tenido miedo de pilotar, de caerme. Y creo que es la única vía, porque si tienes miedo de lo que haces, no tiene ningún sentido seguir haciéndolo. Hay que afrontar esas cosas y entender que me puedo volver a caer, que me puedo volver a lesionar, es parte de mi trabajo.
¿Te apoyas en psicólogos?
Sí exacto, durante años he trabajado a nivel mental y al final creo que el miedo solo se puede superar de una forma y es afrontándolo y aceptándolo. Somos humanos y el miedo es una emoción más.
¿Nunca te has planteado después de un accidente no seguir en esta profesión?
En 2021 recuerdo que estaba en hospital y pensé que no sabía si me merecía la pena. Pero bueno, también era mucho más joven y tuve ayudas. Está claro que me ha compensado de manera grandiosa este deporte y estoy súper agradecido.
Has dicho alguna vez que tu apodo, ‘Martinator’, te ha llegado a pesar después de tantas caídas y fracturas…
Pesar tampoco pesa, es algo que llevo dentro. Cuando eres joven y ya te ponen en la cima, con ese apodo, toda tu vida va muy asociada a eso. Y a veces para mí es difícil diferenciar entre Jorge Martín como persona y Jorge Martín como piloto. Al final nunca consigues desconectar de las motos. Es complicado, pero es lo que he vivido. También siento que es un privilegio poder estar en MotoGP y poder haber sido campeón del mundo.
Has madurado en todos los sentidos, pero ¿qué cualidad o que esencia repescarías del Jorge Martín rookie, cuando llegó al Mundial?
Cuando eres tan joven lo único que tienes es hambre y ambición. Solo quieres correr en moto, hacerlo bien y ganar. Una vez que ya has ganado un Mundial, no es que hayas culminado tu carrera, pero has cumplido el objetivo. Antes era mucho más sencillo ir en moto y entrenar y ahora tienes que encontrar también el por qué lo haces... quizás es mejor no pensar tanto, solo tirar por pasión, eso es lo que recuperaría.
Tienes muchos seguidores, muchos fans, pero también bastantes 'haters' ¿Qué críticas te han dolido más?
Ahora mismo no me duele ninguna, me da igual. Nada de lo que diga la gente puede cambiar el pensamiento que tengo sobre mí mismo. De joven sí que me molestaba más, intentaba demostrar que yo era válido, pero he entendido que no tengo nada que demostrar a nadie, lo importante es que yo sepa el valor que tengo
¿Te arrepientes de alguna decisión de las que has tomado a lo largo de tu carrera?
Está claro que hay cosas que he hecho mejor y otras que he hecho peor, pero todo es parte de ese aprendizaje.
¿Dirías que vale todo con tal de conseguir un título?
No, por supuesto, hay que tener unos principios. No me valdría un mundial si tengo que tirar a alguien… Hay que ser honrado y humilde. Me he alegrado muchas veces de hacer podio saliendo octavo que de alguna victoria que no ha sido tan trabajada. El valor de una persona no reside en el resultado, reside en el día a día, en el trabajo.
Y eso te enseña que si no consigues el título este año tampoco será un drama...
Al final ganar y perder para mí... lo posterior es lo mismo. Lloras un poco, ya sea de alegría o de tristeza y sigues peleando, ¿no? Voy a ir con todo por este Mundial, pero si no lo logro cerraré la visera, estaré una semana jodido y luego volveré a entrenar y a pensar en la próxima temporada.
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