Jorge Martín: "Si hubiese podido pasar a 'Pecco', habría sufrido él"

El piloto madrileño, cuarto en Sepang, dejó claro que sufrió más de la cuenta al ir tras su máximo rival porque "empezó a calentarse en exceso el neumático delantero" Sobre la situación en el Mundial, reconoce que le "da igual si acabar segundo a un punto o a ochenta" y que "la presión ya no será tan grande en Qatar y en Valencia"

El madrileño Jorge Martín, ha reconocido, tras concluir el Gran Premio de Malasia de MotoGP, que no está feliz con el resultado final y que "ha salvado los muebles como ha podido acabando cuarto".

"No era lo que esperaba. Quería pelear incluso por la victoria, me veía fuerte para ganar, pero en el momento en el que en la salida me he puesto quinto, he intentado empezar a recuperar posiciones, pasar a "Pecco", porque me encontraba mejor. El problema ha sido no poder pasarlo, porque he visto que la temperatura de delante se me ha disparado otra vez y estaba sufriendo para hacer las curvas", explicó Martín.

"He intentado mantener esa presión sobre 'Pecco', estar a 0.6 o 0.8 para ver si cometía un error, pero ha habido un punto en el que he visto que, si seguía apretando, el que iba a hacer el error era yo. Ahí ya he decidido no rendirme, pero sí bajar el ritmo pues tenía casi 7 segundos con el piloto de detrás y llegar cuarto es lo máximo que podíamos hacer", lamentó.

Asimismo, reconoció que fue clave que Bagnaia le atacase tan rápido ya que, según añadió, "ha mantenido por fuera" y al ponerse delante de él "hubiese cambiado mucho la carrera si hubiese sido al revés" y "la verdad es que ahí ha estado más hábil que yo", ha puesto de relieve.

"Si yo me hubiese puesto delante, seguro que le hubiese subido la temperatura del neumático a él y habría empezado a sufrir él, pero así son las carreras y hay que intentar mejorar para la siguiente", señaló Martín."Imagina la frustración que sentía de no poder ni apretar", reconoció Jorge Martín, quien dijo no haberse "cansado físicamente en una de las peores pistas del año".

El piloto de Ducati Pramac reconoció su disgusto: "no podía apretar, estaba en tierra de nadie y creo que, a partir de ahora, es mejor coger más riesgos. Al final el segundo ya lo he asegurado, así que ya me da igual quedar segundo por un punto que por ochenta".

Martín recordó que quedan "como tres carreras, porque son dos y dos 'sprints'", por lo que "hay puntos en juego" y, según ha dicho, está "tranquilo". "Quedan dos pistas en las que soy muy rápido. En las sprints, creo que es las dos, puedo recuperar, y luego, los domingos, creo que en Qatar y Valencia la presión no va a afectar tanto", concluyó.