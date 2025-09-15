Jorge Martín: "Hemos dado un gran paso adelante"

Jorge Martín cerró en Misano un fin de semana casi para olvidar. A diferecia de su compañero, Marco Bezzecchi, que se impuso en la sprint y fue segundo el domingo en carrera, el madrileño vivió el domingo una situación complicada cuando su moto se paró en la vuelta de reconocimiento y tuvo que cumplir una doble 'long lap' de sanción. Aún así, pudo acabar en los puntos, decimotercero.

Este lunes, en los test realizados en el mismo Circuito Marco Simoncelli, la situación ha cambiado para el piloto de Aprilia en los primeros test oficiales que ha podido completar con su escudería, al estar lesionado en los realizados anteriormente.

Martín se centró en aspectos que no se pueden probar durante un fin de semana de carrera, con el objetivo de perfeccionar cada elemento para poder estar regularmente entre los cinco primeros. Aún así, en la sesión matinal marcó un tiempo de 1.30.945, el sexto más rápido, dejando buenas sensaciones. "Estoy contento, hemos dado un gran paso adelante en el test de hoy", afirmó el madrileño den declaraciones difundidas por su equipo.

Buenas sensaciones

"Cambiamos algo en la ergonomía que me ayudó mucho a frenar con mucha más estabilidad y también a manejar mejor la moto", analizó el piloto, recordando que "ya lo habíamos probado en Austria, pero durante un fin de semana de carreras, cuando tienes dudas, es difícil seguir adelante".

"Aquí tuvimos más tiempo y descubrí que se adapta mejor a mi estilo de pilotaje. También trabajamos en la puesta a punto y la moto se sintió mejor que ayer: mejoré mi ritmo unas cinco décimas", explicó. "Me siento genial; también hicimos trabajo electrónico y encontramos una buena base para seguir mejorando", zanjó al respecto el piloto de Aprilia.