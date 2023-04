Jorge Martín: "Lo he intentado, pero he cometido un error"

El piloto de Ducati finalizó cuarto en la carrera al esprint del GP de Jerez "La temperatura delante me ha pasado a 104 grados y era casi imposible adelantar", dijo el madrileño

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que finalizó cuarto la carrera esprint del Gran Premio de España de MotoGP, dijo haberlo "intentado", pero señaló que no hacer una buena salida le condicionó y que cometió "un error" que marcó el resto de la prueba.

"Lo he intentado, pero no he hecho la mejor de las salidas, me encontraba mucho más fuerte que ellos y estaba segundo para coger a Binder, pero he cometido un error que ha marcado mi carrera en la curva cuatro y a raíz de eso ya me ha pasado que la temperatura delante me ha pasado a 104 grados y era casi imposible adelantar", explicó Martín.

"Lo he intentado con Pecco pero, me iba largo y nada, he esperado a que cometiesen un error y al final lo ha hecho Jack -Miller-, pero no he ganado posición, aunque me veo fuerte, hemos cogido información para mañana y en cuanto a ritmo creo que soy más fuerte que los pilotos que tenía delante, así que a esperar que en la carrera más larga tenga ese 'plus' a partir de la décima vuelta", comentó Jorge Martín.

"Al final, las carrera son momentos clave que pueden ir mejor o peor, si en ese momento no hubiese hecho el error, Jack -Miller- no se hubiese acercado y hubiese cogido seguramente a Binder y habría sido seguramente otra historia, pero ha sido así y no tengo que cometer esos errores", lamentó.

DAZN, Bienvenidos a la mejor parte

Para la carrera larga, Jorge Martín dijo verse "muy fuerte" y volvió a explicar que en el momento del error "ya estaban bajando todos el ritmo". "Era mi momento, en el que empezaba a ir más rápido, así que espero que para mañana pueda dar ese pasito y mejorar un poco la salida que es un poco donde han ganado la carrera las KTM", añadió.

Jorge Martín dijo no estar sorprendido de las KTM: "Ya sé que salen muy bien y han hecho una buena clasificación que les ha ayudado y nosotros tenemos que mejorar, sabemos que ellos desde este año han dado un paso enorme en las salidas y nosotros llevamos igual tres años, porque ahora mismo es decisiva la salida".