Jorge Martín, ante el GP de San Marino: "Creo que nunca he sido el favorito, tengo que seguir mejorando"

Misano acoge este fin de semana la decimocuarta prueba del Mundial de MotoGP 2026, una cita a la que Jorge Martín llega como líder de la clasificación general, con 19 puntos de margen sobre Marc Márquez, que viene de firmar un doblete en el Gran Premio de Aragón.

El piloto madrileño, uno de los tres protagonistas de la rueda de prensa oficial previa al GP, reconoció que "en Aragón no fui súper fuerte" con tan solo seis puntos en el botín del fin de semana (11 el domingo y 5 el sábado), aunque "espero que aquí seamos capaces de darle la vuelta al resultado porque es un circuito que he disfrutado en el pasado".

Martín confía en Aprilia que "ganó también el año pasado la sprint con Marco (Bezzecchi) y fueron competitivos pero también Marc ha ganado aquí así que creo que el nivel siempre está fuerte en Misano, todo el mundo va súper rápido y me siento preparado". "Estamos trabajando muchísimo para generar más velocidad y poder estar en disposición de luchar en las primeras posiciones", aseguró.

Márquez, Martín y Bezzecchi, en rueda de prensa / DANILO DI GIOVANNI / EFE

Alcanzada la segunda mitad de la temporada, la carrera por la general sigue estando muy apretada, aunque empiezan a destacarse algunos aspirantes. "Durante el año, hay muchos pilotos que sufren altibajos y queda mucha temporada por delante, pero sí que parece que somos los que estamos delante", dijo Martín en referencia a los tres pilotos presentes en la rueda de prensa.

En cuanto a sus opciones, remarcó que "aún no me siento en mi 100%, en algunas carreras me siento súper fuerte, otras me cuestan más y necesito entender bien esto si quiero estar en disposición de luchar por el campeonato. Siento como que hay carreras que van a llegar que son buenas para mi".

El de Aprilia se descargó de la presión de ser el líder. "Creo que nunca he sido el favorito", aseguró, explicando que "no tengo suficiente velocidad aún como para luchar por las victorias cada fin de semana y tengo que continuar mejorando".

"Todos estamos aquí para intentar ganar y voy a seguir trabajando para cazar la velocidad que tienen estos pilotos porque ahora mismo me siento rezagado. Confío en mi porque estoy trabajando a tope. Será difícil, nunca es fácil luchar por la victoria y veremos qué pasa al final del campeonato", apuntó.

Martín estuvo acompañado en la rueda de prensa por Marc Márquez y Marco Bezzecchi, dos de sus grandes rivales en la lucha por el título. ¿Cuál será el más peligroso este fin de semana?, el madrileño lo desconoce. "Marc ganó en Aragón de manera increíble y Marco está en su carrera de casa, así que los dos están en un nivel muy alto y el año pasado no estuve muy competitivo aquí, así que ya veremos", apuntó al respecto.

Uno de los temas del día en la rueda de prensa fue sin duda la publicación reciente de Marc Márquez mostrando su torso desnudo y las consecuencias de su lesión en el mermado brazo derecho. "Es impactante la imagen pero este deporte es así, todos tenemos cosas. No sé qué tiene Marc y cómo le afecta. Yo también tengo problemas pero así es nuestro deporte y lo amamos", aseveró.

El madrileño fue cuestionado, como sus dos compañeros de rueda de prensa, sobre la dónde encuentran la motivación para volver a la pista tras un accidente. "Encuentras la confianza en la preparación, cuando subes a la moto es porque te sientes preparado. A veces no lo estamos pero tenemos prisa por volver y lo que he aprendido es que es mejor esperar un poco más para estar más preparado y tener esa confianza", explicó.

Bezzecchi, con ganas

Uno de los grandes favoritos este fin de semana será el compañero de Martín, Bezzecchi, el piloto nacido en Rímini, una localidad cercana al trazado, campeón de la sprint en Misano en 2025. "Cuando llegas al GP de casa y estás funcionando bien el resto de la temporada los fan se vienen arriba y te anima a tope y eso es súper positivo", afirmó el italiano sobre el fin de semana, aunque matizó que aunque "es una carrera especial, al final es solo una carrera".

Bezzecchi, en la rueda de prensa / DANILO DI GIOVANNI / EFE

"Voy a dar el máximo y mentiría si dijese que no quiero ganar pero aún estoy recuperándome de la lesión", advirtió. "La rodilla me sigue dando guerra, del hombro estoy mejor pero mi objetivo no es otro que volver al estado de forma del inicio de temporada", zanjó al respecto.