Jorge Martín: "Es frustrante caer después de 27 vueltas liderando"

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) no pudo concluir el Gran Premio de Alemania de MotoGP por una caída y afirmó que es "frustrante caer después de 27 vueltas liderando y duele".

"Creo que va a ser un día importante en mi carrera, y que va a marcar un antes y un después. Tengo que aprender de esto, porque es la segunda vez que me ha pasado este año", explicó en alusión al GP de España en Jerez.

"Será difícil de aceptar, pero no queda otra", señaló Martín. "Hay que levantarse de esto, es un momento importante en mi carrera para entender porqué me pasa esto, porque ya van dos carreras este año que me caigo cuando estoy liderando y en una situación muy similar y bueno, hay algo ahí que no sé si es a nivel mental o de conducción, pero no me queda otra que levantarme y seguir peleando", destacó.

"Hay que analizar con frialdad qué ha pasado y enfocar en volver a dar mi mejor versión", insistió el piloto madrileño tras quedarse sin puntuar en Alemania. Ahora mismo no soy muy consciente de qué ha pasado. Pero, poniéndolo todo en situación, tanto la caída de Jerez, como la de Mugello (en la sprint), como esta, han sido idénticas. Está claro que en algo tengo que mejorar. Sin estos errores, a los demás les costará mucho ganarme", zanjó, afirmando que ahora "le volvemos a pasar la presión a Pecco".