Jorge Martín tampoco estará en Portimao

Jorge Martín tampoco estará en el GP de Portugal para seguir con su proceso de recuperación. El piloto de Aprilia no ha podido cumplir con los plazos marcados, aunque todavía resta la incógnita de saber si estará presente en Valencia o en los posteriores test de final de temporada.

El equipo del campeón del mundo ha confirmado la noticia esta tarde. Jorge Martín, que sufrió una nueva caída en Japón que le provocó una fractura de clavícula, tuvo que ausentarse de las siguientes citas en Motegi, Indonesia, Australia y Malasia. La recuperación está siendo lenta, pero segura para Jorge, que espera poder regresar cuanto antes para poner fin a su interminable calvario de lesiones.

El piloto de San Sebastián de los Reyes está viviendo la temporada más complicada de su carrera este 2025. Se estrenaba como campeón del mundo, pero las lesiones han frenado a un piloto que apenas ha podido estar a bordo de su moto estos últimos meses. Jorge solo ha estado presente en 7 de los últimos 21 fines de semana con Aprilia, algo que no ha permitido ver el nivel del número 1 con el que deslumbró en 2024.

Su ausencia en Portugal mantiene la incógnita sobre si Jorge Martín podrá estar presente en la última carrera de la temporada en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Tampoco está confirmada su presencia en los test posteriores a la carrera en la ciudad valenciana, aunque el campeón intentará todo lo posible para formar parte del trabajo de su equipo desde dentro para preparar su vuelta al máximo nivel en 2026.