Jorge Martín tampoco correrá en Malasia

El Gran Premio de Australia de MotoGP ya está en marcha en Phillip Island. Mientras Marco Bezzecchi se llevó el mejor tiempo en la jornada del viernes, la otra cara de la moneda fue su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín. La fábrica de Noale confirmó que el madrileño, lesionado durante la carrera al sprint del Gran Premio de Japón, se perderá también la próxima cita de Malasia.

"Estimados medios de comunicación, queremos informarles de que Jorge Martín también se perderá el Gran Premio de Malasia para centrarse en su recuperación", comunicó el equipo italiano durante el transcurso de la jornada del viernes del GP de Australia.

El de San Sebastián de los Reyes sufrió una fractura de clavícula derecha de la que fue operado y se encuentra trabajando en su recuperación el Red Bull Athlete Performance Center, en Austria. Por el momento, ya se ha perdido los GP de Japón, Indonesia y Australia. Habrá que esperar para saber si el piloto estará de vuelta para las dos últimas citas de la temporada: la montaña rusa de Portimao (Portugal) o el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

Una temporada para olvidar

Lo cierto es que está siendo una temporada para olvidar para 'Martinator'. Tras llevarse el título el pasado curso, en el Gran Premio Solidario, ha pasado por quirófano hasta en tres ocasiones. La primera fue en pretemporada, durante los test que se celebraron en Sepang. Allí sufrrió una doble fractura en la mano derecha (quinto metacarpiano) el pie izquierdo (tercer, cuarto y quinto metatarsiano). Justo cuando se entrenaba para el regreso en el GP de Tailandia, primera cita de la temporada, sufrió otro serio accidente practicando ‘supermotard’. Tuvo que pasar por quirófano para tratar una lesión en su muñeca izquierda.

Al volver en el GP de Qatar, en su regreso, sufrió un accidente en carrera que le provocó un neumotórax en la parte derecha de su cuerpo y once costillas fracturadas. Eso lo llevó a perderse las siete siguientes citas. Volvió en Repúbica Checa y en Japón, cinco citas después, protagonizó un accidente tras colisionar con Marco Bezzecchi, su compañero, que lo ha obligado a pasar de nuevo por quirófano, siendo esta su cuarta lesión de la temporada. En total se ha perdido 12 carreras, de las 19 disputadas hasta ahora.