Jorge Martín elige el número 1 para su RS-GP25

La ceremonia de presentación de la nueva Aprilia celebrada este viernes en Milán desveló uno de los grandes secretos de la nueva temporada, el dorsal elegido por el campeón del mundo, Jorge Martín. El piloto madrileño, que emprende una nueva aventura con la casa italiana tras su paso por el Pramac Ducati, lucirá el número 1 en su flamante RS-GP25 para afrontar el nuevo reto.

Aprilia fue la segunda de las formaciones que mostró su diseño para este 2025, después de que el Trackhouse Racing (Aprilia) abriera la ronda de presentaciones esta misma semana. La de los italianos era sin duda una de las más esperadas, con una formación totalmente renovada, con Martín y Marco Bezzechi como nuevos pilotos, sustituyendo a Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

Al contrario que la escudería estadounidense que propuso un cambio radical cambiando sus habituales azul, blanco y rojo por un 'total look' azul eléctrico, los de Noale han optado por mantener la sobriedad del negro, que predomina en todo el diseño.

Jorge Martín con Aprilia / Aprilia

El cambio más llamativo está en el frontal de la moto, donde aparece el nuevo patrocinador, Sterigalda, a ambos lados del dorsal. En el lateral, se mantiene el diseño bicolor rojo y blanco en el logo de Aprilia, acompañado en la zona baja por los logos de los diferentes patrocinadores.

En cuanto a los dorsales, mientras que el de Marco Bezzecchi, que también debuta con Aprilia, luce en rojo, manteniendo su habitual 72; Martín ha optado por el 1 en tonos dorados y bordes rojos. "No he tenido dudas al elegir el número 1, porque había luchado por esto toda mi vida y finalmente lo conseguí para llevar este número de campeón del mundo en esta apasionante Aprilia". El madrileño se mostró nervioso y contento "como un niño en su primer día de colegio" con su llegada al equipo. "Siento que estoy en el lugar adecuado, me siento parte de la familia, creo que podemos ser un gran grupo y hacer grandes cosas", aseguró.

Por su parte, Bezzecchi afirmó sentirse "muy orgulloso de ver mi número en una moto de fábrica y especialmente en este caso, siendo un piloto italiano en una marca italiana". "Intentaré dar lo mejor de mi y conseguir buenos resultados para toda la gente que trabaja con nosotros", comentó el de Rimini que llega desde del Mooney VR46 Racing Team.

Una nueva era

La nueva RS-GP25 supone una evolución del proyecto de Aprilia, que además de dos nuevos pilotos cuenta también con novedades en el departamento técnico con la incorporación de Fabiano Sterlacchini al equipo. Para Massimo Rivola, director deportivo del equipo, esta nueva moto supone un paso adelante, "el inicio de una nueva era, con la ambición de ser protagonistas y no meros perseguidores", tal y como indicó durante la presentación, asegurando que "el objetivo es claro: ser siempre competitivos, en cada carrera".