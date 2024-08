Jorge Martín: "Era un día para ganar confianza"

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), segundo en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP en Silverstone, ha señalado que "hoy era un día para ganar confianza y lo hemos hecho, era un día para terminar y quería la victoria, la verdad, y lo he intentado hasta el final".

"Estoy contento, he podido pilotar bastante bien todo el fin de semana y quizá hoy para la carrera tenía alguna dudilla, pero he podido hacer una gran carrera. He intentado forzarles al principio, he hecho unas vueltas muy rápidas, pero he visto que tenían armas para responder tanto Enea como Aleix", explicó un Jorge Martín quien explicó que había visto la caída de Pecco a través de una de las pantallas del circuito.

"Aunque Enea se haya escapado un poco, lo he intentado, pero no quería forzar un error, aunque he hecho mi máximo y tampoco me encontraba muy bien, tenía problemas de consumo de gasolina y he tenido que cambiar el mapa de la carrera en la segunda vuelta, por lo que ya no tenía tanta potencia y no me ha ayudado para atacar", explicó Jorge Martín. "Sufrí con la gasolina, nunca me había pasado. Tuve que ser algo más conservador con el mapa de potencia desde la segunda vuelta", comentó el piloto del Pramac.

"Creo que eso tampoco me ha ayudado a tener un gran ritmo, pero Enea ha hecho una carrera increíble. Tendremos que aprender de él para mañana", desarrolló Martín quien planteó un posible cambio para el domingo. "Nunca me había pasado. Siempre lo habíamos hecho bien. No sé si ha sido un tema de cálculo o que aquí sé que consumimos mucho y al estar primero consumimos mucho. Igual mañana tenemos que cambiar la estrategia".

Tras el sábado, Martín se ve como aspirante a la victoria en Silverstone, aunque no como el único con opciones. "También estarán Aleix, Enea y Pecco, que irán muy rápido", apuntó.