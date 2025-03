Jorge Martín desvela su sufrimiento tras la lesión: "Han sido momentos complicados"

Jorge Martín empieza a contar los días para su vuelta a la competición. Han sido semanas complicadas después de que el campeón del mundo sufriese una doble lesión durante la pretemporada que le ha impedido debutar todavía en el presente curso con Aprilia.

La recuperación ha sido más lenta de lo esperado, aunque parece que empieza a haber luz al final del túnel; Jorge se pone plazos para su vuelta con la mirada puesta en Qatar, donde el campeón del mundo espera hacer su reaparición para empezar a defender una corona que tendrá más complicada que nunca.

No han sido semanas fáciles para Jorge Martín. La doble lesión en pretemporada dejó fuera de combate al de San Sebastián de los Reyes, que esperaba poder defender su título de campeón en igualdad de condiciones con el resto. El varapalo ha sido enorme para Jorge, que todavía no se había pronunciado ante sus aficionados desde su caída entrenando en supermotoard.

Luz al final del túnel

Visiblemente más tranquilo y con ganas de volver a pista, Jorge Martín ha querido actualizar su estado físico con un vídeo en Instagram hacia sus seguidores: "Honestamente, las últimas semanas han sido muy duras, he sufrido mucho y esto es uno de los principales motivos por los que no he estado muy activo en redes. Pido disculpas a mis fans y a la gente que me apoya constantemente", desvela el campeón.

La doble lesión trastocó los planes de número 1, aunque reconoce ser optimista de cara al futuro: "Como sabéis tuve esa primera lesión en Malasia de la que me recuperé bastante rápido y volví a entrenar con buenas sensaciones. Días después sufrí un feo accidente entrenando en supermotard que fue mucho peor. Han sido momentos complicados, pero ahora empiezo a ver la luz", comenta con esperanza.

Apunta a Qatar para su vuelta

No fueron caídas menores como desvela Jorge: "El mayor daño fue el escafoides y el radio de la mano, también algunas fracturas en mi pie izquierdo y lesiones en los músculos de las costillas, así que no ha sido una decisión fácil. Si hay algo que puedo decir es que daré mi 100% para volver a mi mejor versión, para aprender de mis errores como siempre intento hacer y volveré lo antes posible", confiesa.

Se ha perdido las dos primeras carreras del campeonato, se perderá la tercera en Austin... aunque apunta a volver en Qatar: "Estoy trabajando muy duro para recuperarme pero aún no sé cuando podré volver. Como sabéis no estaré en Austin y el plan es estar Qatar pero nada es está determinado, así que todavía no lo sé. Me muero de ganas de volver a unirme a mi equipo, a Aprilia y esta moto tan increíble", manifiesta.

"Lo siento por todo el tiempo en el que he estado desconectado pero ahora empiezo a sentirme mejor, a entrenar más fuerte y mi condición física cada vez es más buena. Espero veros muy pronto en los circuitos". Una vuelta más cerca para la que Jorge Martín ya descuenta los días.