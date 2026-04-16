Jorge Martín descarta pensar en el título: "Sería un error ahora"

Después de un año 2025 difícil por las lesiones que diezmaron su rendimiento, Jorge Martín se ha reencontrado con su mejor versión y marcha segundo del Mundial después de tres carreras, aunque rechaza pensar ahora mismo en clave de título: "Sería un error", considera.

En un acto promocional para la firma de vestir DAN JOHN en Barcelona, el campeón del mundo de MotoGP en 2024 valora positivamente el paso adelante en su segunda temporada defiendiendo los colores de Aprilia.

"Aprilia no ha cambiado tanto. El año pasado ya llegaban con esa línea y han continuado donde lo dejaron. Por mi lado, sí que está claro que he mejorado mucho físicamente. El año pasado no pude estar al cien por cien, y ahora, aunque todavía me falta un pelín, ya estoy muy cerca de ello", reflexiona.

Martín ha arrancado el curso con dos segundos puestos, en Brasil y Estados Unidos, y una cuarta plaza en Tailandia, lo que le ha permitido asentarse en la segunda posición de la general, a cuatro puntos de su compañero, Marco Bezzecchi, ganador de las tres primeras carreras y líder del Mundial

"MotoGP es el sentido de mi vida y no había otra opción que recuperarme y volver al cien por cien. El sacrificio ha sido una de las claves. He intentado sacar motivación de debajo de las piedras para volver a estar donde quiero y estoy disfrutando", asegura.

"No pensaré en el Mundial hasta final de año, pero está claro que Aprilia ha dado un gran paso. Estamos peleando por cada carrera. Este es el objetivo. Pelear por un Mundial son palabras mayores y será muy difícil, pero hemos empezado con buen pie y es importante mantenerse", subraya.