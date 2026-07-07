Jorge Martín, a corazón abierto: "Tengo muchos miedos; sé que puedo acabar en un hospital"

Jorge Martín, actual líder del Mundial, ha mostrado su lado más humano y vulnerable en una entrevista concedida a la web oficial de MotoGP. El madrileño reconoce sus temores y sufrimiento, especialmente después de un 2025 especialmemnte complicado por graves lesiones, justo cuando esperaba disfrutrar del título logrado en 2024.

Asume que las caídas y el riesgo forman parte de su vida como piloto, aunque eso no significa que no exista el miedo. Al contrario, convive con él: "Tengo muchos miedos, pero la única forma de tener miedo es aceptándolo. Sé que puedo acabar en un hospital y acepto eso. Forma parte de mi trabajo y de mi vida", dice.

"He tenido momentos realmente difíciles en mi carrera y también recuerdos muy buenos. Quizá gracias a esos buenos recuerdos sigues adelante, porque quieres volver a sentirlos", asegura 'Martinator', que ahora atraviesa uno de esos momentos dulces a los que se refiere, ya que llega al GP de Alemania al frente de la general del campeonato.

Confiesa que tras sus peores lesiones, llegó a plantearse si volvería a su mejor nivel: "En el peor momento tuve muchas dudas sobre mí mismo, sobre si sería capaz de volver a pilotar una moto o de ser competitivo otra vez. Pero nunca dejé de luchar, nunca me rendí. Solo quería volver e intentar alcanzar de nuevo mi mejor nivel", apunta.

Valores

"El día que me retire quiero pensar que siempre dí el 100% de mí. Por eso sigo haciendo lo que hago. La resiliencia significa muchísimo para mí. Me tatué esa palabra hace cinco años. Creo que es uno de los valores más fuertes que tengo", considera el piloto de Aprilia, que en 2027 cambiará nuevamente de equipo para ser titular en Yamaha.

Buena parte de esos valores son heredados: "Mis padres sacrificaron mucho más que yo. Llegó un momento en el que ya no teníamos dinero para irnos de vacaciones o incluso para seguir con las motos. Lo pasaron realmente mal y sacrificaron sus propias vidas. Puedo darles todo el dinero que tengo, pero eso nunca compensará el esfuerzo que hicieron", dice Jorge.

"Este amor por las motos viene de mi padre. Él corría y yo empecé con una minimoto cuando tenía seis años. Todo empezó como una afición que fue creciendo hasta hoy. Sigue siendo una afición, pero tengo la suerte de que también es mi trabajo", recuerda.

Martín se abre y asegura que ha encontrado refugio en la religión: "Ahora rezo antes de las carreras. Sentí durante el invierno que necesitaba el apoyo de Dios y simplemente estoy agradecido por todo lo que me ha pasado", explica.

También hace un trabajo mental en cada gran premio: "La mejor parte es cuando acabas una carrera. Es el momento en el que hablas contigo mismo y tienes que sentirte orgulloso de lo que has hecho. Si termino octavo me digo: ‘Hoy has hecho un gran trabajo. Nunca te rindas. Sigue haciendo lo que estás haciendo’. En cambio, cuando ganas es como decirte: ‘Eres el jefe’. Es completamente diferente. Lo importante es saber que con un mal resultado no eres el peor, y con el mejor resultado tampoco eres el mejor".

Por último, 'Martinator' habla de la sensación que experimentó al ser campeón del mundo con Pramac Ducati en 2024: "Lo que obtienes al ganar es una experiencia imposible de describir. Ese momento es realmente especial. Por supuesto que te sientes especial siendo campeón. Una cosa es ser piloto de MotoGP, pero la diferencia está en ser campeón del mundo de MotoGP, porque no todos los pilotos son capaces de conseguirlo. Hay muchas cosas que debes juntar para convertirte en campeón, y eso es lo más difícil".