Jorge Martín: "Estoy más contento por el ritmo que por la Pole"

El piloto del Pramac Ducati volvió a sacar el martillo para superar a todos sus rivales con una claridad pasmosa y suma su octava Pole Position en MotoGP 'Martinator', además, reconoció que tiene ritmo para hacer una gran carrera, aunque habrá que "vigilar el desgaste y la caída de las gomas"

El madrileño Jorge Martín, autor de la Pole Position en el Gran Premio de Malasia y de un nuevo récord del circuito de Sepang, reconoció, en referencia a su tiempo de vuelta que "sabía que podía hacer 1:57, pero no con este calor".

"El resto también ha sufrido, pero he tenido un plus para ser mejor que el resto, si bien estoy más contento con el ritmo que con la vuelta rápida", aseguró Martín, quien destacó que "hacer la Pole es lo que de verdad te da satisfacción, porque muchas veces he bajado del récord y no he conseguido la P1, porque otro ha bajado el tiempo, así que hacer la pole es lo que sabe mejor".

"Salir delante me va a ayudar mucho, no he mirado muy bien cómo sale el resto, pero Bezzecchi y Bastianini están muy fuertes de ritmo y los que están cerca de mí en la parrilla van a estar al principio de la carrera, por eso tendré que ver desgastes de neumáticos para saber si puedo tirar desde el principio o hay que guardar mucho como me ha pasado en otras carreras", explicó el piloto de Ducati, que suma ya ocho Poles en la categoría reina y casi 30 como piloto mundialista.