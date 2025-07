Jorge Martín: "Aún no estoy al cien por cien, pero casi"

Jorge Martín se prepara para volver a la competición después de una larga ausencia de tres meses. El vigente campeón, que se fracturó doce costillas en su accidente en el GP de Qatar, en abril, está ya en el tramo final de su recuperación y espera que los médicos le den permiso para reaparecer en el GP de la República Checa la próxima semana (18-20 julio). Este miércoles se subirá a la MotoGP de Aprilia en un test privado en Misano.

La pasada semana 'Martinator' ya pudo rodar durante dos jornadas de pruebas con una Aprilia de serie en el Circuit de Barcelona y aunque en ese momento no hizo declaraciones para valorar su regreso a la pista, ahora ha compartido con sus fans , en su canal de Youtube, un vídeo con imágenes y sus comentarios a lo largo del primer día de test en Montmeló. Y en instagran ha publicado una historia en la que muestra el progreso de su lesión en el tórax en el último mes, en el que se aprecia una notable mejora.

El progreso en el último mes de la lesión de Martin, que se rompió doce costillas en Qatar / Instagram

Jorge comienza el vídeo mostrado la moto con la que rodó en el Circuit: "Esta la Aprilia RSV4. Es una moto de calle, pero me la han preparado un poco para que se acerque más a lo que es una MotoGP. Llevo las horquillas preparadas, los frenos un pelín mejor que los de serie y la verdad que la moto la probé en febrero y va muy bien. Es una moto más suave y la semana que viene ya me subiré a la MotoGP en Misano. Así que puedo empezar poquito a poco una toma contacto antes de ir a la moto grande", explica.

"Primera tirada de ocho vueltas o nueve, pero ya la sensación de haber hecho bastante más y nada. Sí que me molesta un pedir la espalda. Llevo cuatro meses sin ir... está claro que con 12 costillas rotas, pues tiene que molestar, es normal. Pero bueno, me noto bien, la velocidad más o menos está ahí, así que nada, poquito a poco voy a ir pillando que aún queda aún queda rato", comenta "Martinator' tras su primera toma de contacto con el asfalto.

A última hora de la tarde, después de completar , 68 vueltas, que no pudieron ser las 70 que quería por algún fallo técnico, Martín reconoce que esta "muy feliz" porque a nivel físico "las sensaciones son muy buenas. Mañana seguiré entrenando y la semana que viene, miércoles, me subo a la MotoGP. Así que nada, con muchísimas ganas. Vienen unas semanas interesantes para mí, el regreso a la competición", señala esperanzado. "Aún tengo alguna molestia, no estoy al cien por cien, pero casi".

El próximo paso será pilotar ya la RS-GP este miércoles 9 de julio.