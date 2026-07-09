Jorge Martín, centrado en Sachsenring: "El campeonato está muy abierto, nunca sabes si vas a poder retener el liderato mucho"

Jorge Martín llega al Gran Premio de Alemania como líder del Mundial de MotoGP gracias al tercer puesto que consiguió en Assen, combinado con la caída de su compañero, Marco Bezzecchi, que sumó su tercer cero consecutivo y perdió la primera posición de la clasificación general. Con muchas carreras aún por delante, el madrileño es consciente de que la situación no es definitiva y que todavía queda mucho trabajo por hacer, empezando por el Gran Premio de Alemania de este fin de semana que marcará el inicio del parón veraniego.

"Estoy muy contento de estar en la rueda de prensa porque hacía mucho tiempo. Estamos haciendo un buen trabajo con la Aprilia pero honestamente no me importa ahora mismo ir primero, segundo o tercero. Creo que eso ahora es meramente anecdótico. El campeonato está muy abierto ahora mismo, todo el mundo va muy fuerte y nunca sabes si vas a poder retenerlo mucho tiempo, así que no me fijo mucho en eso y quiero continuar con mi progresión con la Aprilia", apuntó en la rueda de prensa previa al GP.

Martín llega a la cita después de ser tercero en Assen tras una intensa lucha con las TrackHouse de Ai Ogura y Raúl Fernández, que coparon las dos primeras posiciones de un podio completo de Aprilia. "Noté que en la última carrera me faltaba mucha velocidad. Comencé bien pero los de TrackHouse iban más rápido así que tengo que mejorar mis prestaciones y ver si aquí tenemos la oportunidad", analizó al respecto.

Después de ese Gran Premio de Países Bajos también se ha hecho oficial el fichaje de Martín por Yamaha para el curso que viene, después de dos convulsas temporadas en Aprilia. "No me quiero adentrar mucho en este tema pero siempre adopto las decisiones que son lo mejor para mi, para mi familia y para mi futuro. Es la misma razón por la que escogí Ducati en un primer momento, luego escogí Aprilia y ahora opto por Yamaha y ya veremos qué nos depara el futuro", apuntó.

Ogura, contento

Junto con el anuncio de Jorge Martín, Yamaha hizo oficial también la llegada al equipo el curso que viene de Ai Ogura. El piloto japonés se encuentra en su mejor momento y en Assen conquistó su primera victoria en MotoGP, por lo que se ha consolidado como uno de los valores a seguir en el campeonato. Un desempeño que le ha valido su llegada a uno de los equipos de fábrica del Mundial. "Hay muchos factores y no voy a adentrarme en detalles, basta decir que lo he visto como una buena oportunidad y por eso he optado por ello. El grado de fortaleza que podemos tener en el futuro lo veremos más adelante, pero como piloto japonés es muy importante conseguir un puesto en un equipo de fábrica, sobre todo para una marca japonesa", habló con su habitual seriedad

Ogura, durante el Gran Premio de Países Bajos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El nipón, puso en valor también lo que supondrá compartir box con el madrileño. "Tener un compañero tan fuerte como Jorge será muy importante y creo que será muy interesante", zanjó al respecto.