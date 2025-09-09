Jorge Martín, tras la carrera en Montmeló: "Nuestro límite era décimo, pero no tuve molestias"

Hasta el Gran Premio de Catalunya, Aprilia se mostró como la fábrica que podía alcanzar el rendimiento de Ducati, pero el rendimiento en el trazado catalán no fue según lo esperado. El equipo italiano consiguió su primer doblete en Montmeló de la mano de Aleix Espargaró y Maverick Viñales en la temporada 2023. Los resultados fueron escasos para los de Noale. Marco Bezzecchi abandonó el 'Circuit de Barcelona-Catalunya' sin ningún punto, mientras que Jorge Martín solo pudo ser décimo en la carrera dominical.

Los resultados del pasado en el circuito permitía que Aprilia soñara con un podio, concretamente de Martín, quien consiguió cerrar aquí su primera corona en la categoría reina. Además, la cuarta posición de Jorge en el GP de Hungría incitaba a esperar buenas sensaciones en Montmeló. "Siempre hay una incertidumbre de ver hasta dónde puedes llegar, en mi situación, dando el máximo, y mi máximo el domingo fue acabar décimo" las palabras del vigente campeón de MotoGP fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

El punto débil de Martín

A pesar de que el resultado no fuera acorde con las expectativas del equipo, el piloto español aseguró que la vigente temporada seguía siendo un año de transición para recuperarse de las lesiones y adaptarse al equipo tras su cambio de Ducati a Aprilia.

"La clasificación es mi talón de Aquiles en este momento, tengo que enfocarme ahí. Cada vez más con la Aprilia me siento mejor de ritmo y de gestión de carrera, pero a una vuelta no consigo exprimir lo que siempre ha sido mi punto fuerte" aclaró el piloto español.

El límite en Montmeló

Las palabras de Jorge se ratificaron en la clasificación del circuito catalán, el '1' no pudo ir más allá de la 18ª posición de la parrilla. "Sinceramente, la valoración es muy buena. Para mí terminar el décimo hoy es casi como un podio. Saliendo el 18 he podido avanzar un poco, pero me han dado un toque por atrás y he perdido posiciones. Aparte tuve también un problema con el dispositivo de altura y tuve que cortar una curva y perder posiciones".

"Seguimos en la misma línea, me da igual acabar el décimo que el octavo, lo importante es dar vueltas, lo que hubiera sido una faena es caerme en la primera vuelta, cuando me han dado el golpe. Lo máximo esta vez era ser décimo, pero para nosotros ha sido una buena carrera".

La recuperación

"Hoy tuve cero molestias en la mano, espalda y demás. Un poco de dolor en el antebrazo en las últimas tres o cuatro vueltas que no han afectado a mi posición en carrera. Pero si puedo decir que me encuentro bien físicamente" concluyó el piloto madrileño.