Jorge Martín, bromea sobre el liderato: "Si sigo así, no me va a durar mucho"

El Gran Premio de Alemania se convirtió en toda una cita de descartes, con la clasificación general del mundial como telón de fondo. A la cita llegaba Jorge Martín como líder del campeonato, con siete puntos de margen respecto al segundo, su compañero Marco Bezzecchi, y a 16 de Fabio Di Giannantonio. Ni uno ni otro sumaron en Alemania, el primero tras una fuerta caída en la Q2 que le dejó fuera del Gran Premio, el segundo, tras irse al suelo mientras buscaba mejorar posiciones en carrera tras una mala salida.

Martín solo pudo ser quinto y en cierta manera, ha salido reforzado de esta prueba, aumentando a 14 la ventaja con el segundo, que ahora es Ai Ogura, pero lo cierto es que Sachsenring solo ha servido para ajustar aún más la clasificación y colocar a nuevos aspirantes en la batalla. Una situación de la que es consciente el madrileño.

"Ir líder me hace estar contento, porque hace seis meses era impensable y me voy líder, o sea que algo hemos hecho bien dentro de estas últimas carreras que no han sido lo mejor. Pero creo que es muy anecdótico porque, si sigo compitiendo como en las últimas carreras, no me va a durar mucho", confesó el de Aprilia en las declaraciones post carrera.

Jorge Martín, en Alemania / Europa Press

Para Martín, el objetivo "más que mirar el campeonato es encontrar mi velocidad otra vez porque sé que si encuentro mi velocidad voy a poder pelear por esto hasta el final pero si no lo hacemos durará dos o tres carreras más". Pese a las dificultades y a lo incierto de la situación el piloto aseguró que "confío en mi, en mi trabajo, en como trabaja mi equipo y sé que si encontramos lo que me hace falta podré pelear por el mundial hasta el final".

Tras un inicio de campeonato mejor de lo esperado, Martín ha entrado en un pequeño bache, quizás por falta de rodaje en estos trazados, al no poder competir con la Aprilia el curso pasado por lesión. "Seguramente ahora estoy notando esa falta de experiencia con la moto. No sé por qué a principio de año todo iba sobre ruedas, me encontraba bestial y quizás el resto de pilotos no estaban tan bien y ahora sí que están al nivel real, así que tenemos que dar un paso más", analizó para los micrófonos de DAZN.

Un paso en el que confía poder dar, teniendo en cuenta el ritmo de las TrackHouse. "Ver a las otras Aprilia delante es bueno porque significa que la moto puede hacerlo, Yo confío en que puedo hacerlo y en que mi equipo me va a ayudar a encontrar ese puntito que me falta para pelear por podios en cada carrera que ahora ya llevamos unas cuantas que no...", zanjó al respecto

Ogura, al acecho

Las otras Aprilia, las de Raúl Fernández y Ai Ogura, han demostrado estar a un nivel alto. Aunque inesperado, el piloto que ahora amenaza a Martín es precisamente el japonés, que se ha convertido en la revelación de la temporada. El japonés hizo segundo este domingo y se ha alzado hasta la segunda plaza, a solo 14 puntos del madrileño. Al ser preguntado sobre si hay posibilidades del título, fue más expresivo de lo que es habitual en él, sonrió y solo contestó: "Sí, quizás".