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MotoGP

Jorge Martín, tras su brillante victoria: "Iba en una nube, en modo 'flow', sin pensar"

El piloto madrileño dominó de principio a fin la carrera corta del fin de semana en el circuito Bugatti de Le Mans

Jorge Martín, ganador de la sprint

Jorge Martín, ganador de la sprint / YOAN VALAT / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Jorge Martín es el auténtico hombre de la sprint y este sábado volvió a demostrar su idilio con esta versión corta con su victoria en el GP de Francia. Un éxito cimentado en una gran salida que le permitió pasar del octavo al primer puesto en apenas un par de curvas y sumar así la victoria número 18 de su carrera en este formato.

"Yo siempre me preparo muy bien la salida y veo lo que quiero hacer", explicó el madrileño en el parque cerrado. "Estaba preparado para cualquier situación y he salido muy bien, mejor de lo que pensaba y cuando vas hacia adelante tienes más poder de decisión que si sales mal. He visto huecos y he ido entrando, me esperaba quizás llegar al cuarto o tercero, pero estar primero en la segunda curva no me lo esperaba".

"Habíamos trabajado pero tampoco era consciente del ritmo exacto con la goma dura delante, que es la que nos funciona mejor, y nada, me he puesto a tirar, iba en una nube, en modo 'flow', sin pensar, y al final he tenido que bajar un poco porque tenía distancia y ha sido mantener".

Un mantra vencedor

Para afrontar esta carrera, Martín se ha repetido un mantra: "determinación, decisión, concentración", y ha hecho efecto. "Lo tenía en la cabeza y ya empiezo a tener esa confianza. Desde la primera vuelta ya sé donde está la moto, que las ruedas están en el sitio y eso me ayuda", ha explicado, aunque ha matizado que "esa confianza la voy construyendo día a día, no te la regalan".

Le Mans (France), 09/05/2026.- Aprilia Racing rider Jorge Martin of Spain celebrates his win with team members following the Sprint race of the French Motorcycling Grand Prix in Le Mans, France, 09 May 2026. (Motociclismo, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT

Martín celebra la victoria con su equipo / YOAN VALAT / EFE

"Es de lo que se trata, de seguir trabajando duro para mejorar porque en el 'time-attack' aun me cuesta y luego en carrera, que es una situación más de ritmo, me encuentro más cómodo", ha explicado.

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"Hoy en la salida he estado muy hábil pero mañana no voy a poder hacer tanta magia. Solo espero llegar a meta y coger el máximo de puntos posibles", ha comentado al respecto de la carrera de este domingo.

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