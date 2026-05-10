MotoGP

Jorge Martín no se baja de la nube: "Aprilia me está dando lo que necesito"

El piloto madrileño firmó un doblete en el GP de Francia y regresó al primer escalón del podio de un domingo 588 días después

Jorge Martín, satisfecho con la victoria / YOAN VALAT / EFE

Cristina Moreno

Lo bueno se hace esperar y Jorge Martín ha tenido la paciencia suficiente como para recoger ahora los frutos del trabajo. Después de un 2025 para olvidar en el que llegó a plantear la opción de abandonar Aprilia, la mejor versión del #59 ha regresado. Poco a poco, primero con podios, luego con triunfos en la sprint y por último con una victoria de domingo.

En un escenario emblemático como Le Mans, donde nunca había ganado Aprilia, el madrileño firmó una gran remontada, superó a su compañero, Marco Bezzecchi, y regresó al primer escalón del podio. Su primera victoria desde Indonesia 2024, cuando aun era piloto del Pramac. Cuando el título estaba a tan solo unos pocos puntos. 588 días después, Martín ha regresado.

"Agradezco todo lo que me ha pasado porque me ha hecho madurar y ser quién soy hoy. Los malos momentos, si sabes aprovecharlos te transforman en una persona mejor, en mejor piloto. Yo no me fui; estuve en casa para volver, trabajando para volver a ir en moto", recordó el piloto madrileño tras su victoria.

Carrera de paciencia

Respecto a este 2025, apuntó que "la Aprilia me está dando lo que necesito, y quizá hoy ha sido una carrera mucho más dura a nivel de confianza pues cuando iba detrás de otros pilotos me estaba costando mucho girar, me costaba mucho sacar el potencial de la moto", explicó el madrileño.

"Al final he conseguido poquito a poco ir liberándome de pilotos y, cuando he llegado a Marco -Bezzecchi-, lo tenía que intentar, vi que tenía un pelín más que él", apuntó sobre una carrera en la que tuvo que remontar desde la octava posición de salida.

Clasificación de MotoGP / MotoGP

El #89 reveló que en los primeros compases de la prueba "no tenía buenas sensaciones. Pero sí que es verdad es que los demás iban cayendo para atrás. Fue cuando he pasado a Pedro cuando he visto que tenía alguna opción de ganar".

Tras los 37 puntos conseguidos en Le Mans, Martín se ha acercado a Bezzechi, su compañero y líder la general, y ahora les separa un solo punto. Respecto al título, vaticinó que "habrá champán alguna otra vez", y aseguró que "si al final del año tengo alguna posibilidad de volver a ganar el título, que nadie tenga ninguna duda de que me lanzaré a por él".

