Jorge Martín asume el dominio de Márquez: "Está por delante, como siempre aquí"

A los pilotos oficiales de Aprilia nunca se les puede dar por vencidos. Y menos teniendo en cuenta que aún lideran la clasificación general, con Jorge Martín al frente y Marco Bezzecchi segundo, a siete puntos del madrileño. Pero la realidad es que durante la jornada del viernes, los pilotos satélite de Noale se mostraron con mejor ritmo... como también lo hicieron Fabio Di Giannantonio y, sobretodo, Marc Márquez, quien aterriza en su jardín particular.

Todo termina traduciéndose en que sus rivales directos por el campeonato están por delante de ellos en este inicio de fin de semana. Tiene cierto sentido en 'Bezz', quien llega tocado tras el duro accidente que protagonizó en Assen dos semanas atrás. Cerró el viernes séptimo, a seis décimas del registro de Marc Márquez (01:19.394). Y es que, en su aterrizaje en suelo alemán, temía incluso no poder completar el fin de semana.

Pese a todo, conisguió clasificarse directamente para la Q2. "Ha sido un día duro, como me esperaba. En la vuelta rápida sufrí bastante, pero me falta consistencia. El objetivo, que era meterme en Q2, lo hemos conseguido", empezaba diciendo Bezzecchi a los medios presentes en el trazado, tal y como apunta 'Motorsport'.

"Más o menos estoy como me esperaba. Me duele mucho la espalda y el tronco, así como los tobillos. Ya me tuve que tomar calmantes esta tarde, y mañana tendré que repetir. La moto va bien, seguramente a una vuelta me ha faltado un poco de explosividad por mi parte. En ese sentido, yo tengo que salvar como pueda las cosas, para recuperarme en el parón", expresaba el '72'.

"Si no encontramos nada, será complicado"

Tampoco estuvo muy fino 'Martinator'... y eso que aterrizaba como líder en un trazado que le trae buenos recuerdos y donde ganó en 2023. Cerró la primera jornada en Alemania con el octavo mejor puesto, quince milésimas por detrás de su compañero de equipo. "Mis primeros días de cada gran premio, con la Aprilia, siempre son un poco más complicados", admitía ante el citado medio, tras clasificarse, eso sí, directo a Q2.

"De salida ya he notado que esta moto tiene menos agarre respecto de las motos anteriores que había pilotado", detalló el piloto de San Sebastián de los Reyes. "Además, he podido probar alguna pieza nueva, y eso que me llevo. Me lo he programado un poco como un test", reveló.

Jorge Martín saliendo del box de Aprilia en Sachsenring (Alemania) / FILIP SINGER / EFE

Se quedó a poco más de seis décimas de la referencia de Márquez, doce veces vencedor en este trazado. "No estoy lejos de la lucha por el podio, pero Marc está por delante, como siempre aquí", expresaba. "Aún estoy lejos de luchar por el triunfo. En este momento no tengo un punto fuerte, y si no encontramos nada, será complicado", se sinceraba el madrileño.

También estuvieron por delante de ambos un fuertísimo Raúl Fernández (2º) y Ai Ogura (6º) con la Aprilia del Trackhouse. "Claro que analizo los datos de los demás pilotos de Aprilia, porque ellos están un poco por delante", terminaba diciendo el '89'.